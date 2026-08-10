Guerin conquista la etapa reina y lidera la Volta a Portugal

Alexis Guerin ganó la etapa reina de la Volta a Portugal y asumió el liderato general tras imponerse en el Alto da Torre

El francés Alexis Guerin se convirtió este domingo en el nuevo líder de la Volta a Portugal después de conquistar la etapa reina de la competencia, con llegada en el Alto da Torre, el punto más elevado del territorio peninsular portugués.

El ciclista del Anicolor/Campicarn se separó rápidamente del grupo y completó en solitario los 154.6 kilómetros del recorrido, con un tiempo de 4 horas, 9 minutos y 49 segundos.

Guerin consiguió una ventaja suficiente para afrontar en solitario la exigente subida final y cruzó la meta con una diferencia de 1 minuto y 44 segundos sobre su compañero de equipo, el ruso Artem Nych.

El portugués Pedro Silva, del Feira dos Sofás-Boavista, terminó tercero a 1:56 del ganador.

Nych, ganador de las dos ediciones anteriores de la Volta a Portugal, también aprovechó la jornada para colocarse segundo en la clasificación general.

Españoles y latinoamericanos destacan

El equipo Euskaltel-Euskadi volvió a tener una actuación destacada en territorio portugués. Jokin Murguialday terminó cuarto en la etapa, mientras que su compañero Txomin Juaristi ocupó la undécima posición.

Los resultados permitieron a ambos escalar posiciones en la clasificación general. Juaristi avanzó un puesto y ahora es quinto, mientras que Murguialday protagonizó uno de los mayores saltos del día al subir 25 posiciones y colocarse sexto.

Entre los diez mejores de la etapa también aparecieron el puertorriqueño Abner González, sexto con el Feirense-Beeceler, y el colombiano Jesús David Peña, décimo con Efapel Cycling.

Guerin escala 22 puestos y toma el liderato

La victoria en la etapa reina permitió a Guerin ascender 22 posiciones en la clasificación general y arrebatar el maillot amarillo al portugués Rui Oliveira, del UAE Team Emirates.

Ahora, Nych ocupa el segundo lugar de la general a 1 minuto y 26 segundos del líder francés.

Juaristi se encuentra quinto y Murguialday sexto, mientras que el español Adrià Pericas, también del UAE Team Emirates, permanece noveno.

Pericas formó parte del grupo perseguidor durante los últimos kilómetros y lanzó dos ataques, aunque terminó decimocuarto. A pesar de ello, consiguió ampliar su ventaja en la clasificación juvenil.

Después de superar la jornada más emblemática de la competencia, los ciclistas afrontarán este lunes una contrarreloj de 17.4 kilómetros.

La prueba partirá de Anadia y concluirá en Águeda, ambas ciudades ubicadas en el centro de Portugal, donde Guerin intentará defender el liderato general.