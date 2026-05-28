Gucci será patrocinador principal de Alpine en F1 desde 2027

Gucci anunció una alianza histórica con Alpine para convertirse en patrocinador principal de la escudería de Fórmula 1 a partir de 2027

La firma italiana Gucci anunció una asociación histórica con la escudería Alpine de Fórmula 1, que a partir de la temporada 2027 competirá bajo el nombre de Gucci Racing Alpine Formula One Team.

El acuerdo convierte a Gucci en la primera casa de moda de lujo en asumir el rol de patrocinador principal de un equipo dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Luxury takes the grid: Gucci announces title partnership with Alpine Formula One Team starting next season.



From the 2027 FIA Formula One World Championship, we will race as ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team’ and compete in Gucci colours. This will be the first time a luxury… pic.twitter.com/cpl61VrvVP — Alpine Cars (@alpinecars) May 27, 2026

Como parte de la alianza, la marca italiana tendrá presencia en los monoplazas, uniformes y plataformas de comunicación del equipo francés, además de lanzar un logotipo exclusivo en tonos negro y dorado que incorpora el emblemático monograma de la firma.

En las imágenes promocionales difundidas por ambas compañías aparecen los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly, así como el asesor ejecutivo Flavio Briatore, junto a directivos de Gucci y Alpine.

Un acuerdo millonario y sin precedentes

Aunque las empresas no revelaron cifras oficiales, medios especializados señalaron que el convenio tendría un valor estimado de entre 50 y 60 millones de dólares por temporada, con una duración mínima de tres años.

De acuerdo con reportes, el vínculo incluiría bonos adicionales ligados al rendimiento deportivo del equipo, lo que elevaría el valor total del contrato por encima de los 150 millones de dólares.

La colaboración dará origen a Gucci Racing, una plataforma enfocada en experiencias, productos y contenido que combinarán el lujo con el deporte motor.

“Asociarnos con una marca tan prestigiosa en la Fórmula 1 como patrocinador principal es motivo de orgullo”, declaró Flavio Briatore, quien aseguró que la alianza abre nuevas posibilidades globales para la escudería.

Por su parte, Francesca Bellettini, presidenta y directora ejecutiva de Gucci, afirmó que la asociación representa “un nuevo capítulo” para la marca.

“Gucci Racing es más que una presencia en la parrilla: es una expresión de quiénes somos y hacia dónde queremos llevar la marca”, señaló.

Alpine cambiará su imagen en la parrilla

Según medios especializados, los colores de Gucci dominarán gran parte del diseño del monoplaza de Alpine a partir de 2027, desplazando el característico rosa utilizado por el patrocinador actual del equipo.

No obstante, Alpine buscará mantener elementos en color azul para conservar parte de su identidad visual.

Actualmente, la escudería compite con el Alpine A526 y tiene como pilotos titulares a Pierre Gasly y Franco Colapinto.

El equipo pertenece al Grupo Renault y desde 2026 utiliza motores Mercedes, aunque mantiene operaciones en Enstone, Reino Unido.

Moda y Fórmula 1 fortalecen su vínculo

La llegada de Gucci a la Fórmula 1 se suma al creciente interés de las marcas de lujo por el campeonato automovilístico, considerado actualmente una de las plataformas deportivas y mediáticas más importantes del mundo.

Luca de Meo, director ejecutivo de Kering, grupo propietario de Gucci, destacó que la Fórmula 1 alcanza a más de 1.500 millones de personas cada temporada y conecta con audiencias cada vez más jóvenes.

“La Fórmula 1 se ha convertido en una plataforma global de contenido premium y una oportunidad única para que las marcas de lujo generen conexiones significativas”, afirmó.

El anuncio también llega después de que Gucci realizara eventos de alto impacto mediático en ciudades como Nueva York, como parte de su estrategia para reforzar su presencia global y recuperar impulso en ventas.