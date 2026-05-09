Guardiola, elegido mejor entrenador de abril en la Premier League

Guardiola se impuso en las votaciones a su compatriota Andoni Iraola, que tiene al Bournemouth invicto desde el 19 de enero

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha sido elegido mejor entrenador de abril en la Premier League, y consigue su decimotercer galardón desde su llegada a Inglaterra en 2016

En la clasificación histórica, se queda en tercera posición y solo le superan Arsene Wenger, con quince, y el inalcanzable Alex Ferguson, que durante su etapa en el Manchester United cosechó 27 de estos premios.

En abril, Guardiola, que ya había recibido el premio en febrero, dirigió al City a tres triunfos, contra Chelsea, Arsenal y Burnley y a un empate contra el Everton durante un mes en el que, a pesar de los grandes resultados cosechados, se alejaron las opciones de ganar la Premier frente al Arsenal.

En tres jornadas para el final, el Manchester City ocupa la segunda plaza, a cinco puntos de distancia del Arsenal, pero con un partido menos que los 'Gunners'.

Los 'Sky Blues' tienen que ganar todos sus partidos y esperar un tropiezo del Arsenal, y en caso de quedar empatados a puntos, tener una mejor diferencia de goles que el conjunto de Mikel Arteta.

Guardiola se impuso en las votaciones a su compatriota Andoni Iraola, que tiene al Bournemouth invicto desde el 19 de enero, Arne Slot (Liverpool), quien también sumó tres victorias en el torneo doméstico, Daniel Farke (Leeds United), Nuno Espirito Santo (West Ham United), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) y Vítor Pereira (Nottingham Forest).