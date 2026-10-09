Guardianes vencen 9-3 a Chicago y ponen la Serie Divisional 2-1

Los Guardianes evitaron la barrida en la Serie Divisional de la Liga Americana y están a un triunfo de igualar la serie. El cuarto juego se disputará el jueves

Los Guardianes de Cleveland vencieron 9-3 a los Medias Blancas de Chicago en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana y evitaron la barrida.

Cleveland tomó ventaja 4-1 en la tercera entrada con un triple de tres carreras de Jo Adell. Los Guardianes ampliaron la diferencia en la quinta, cuando José Ramírez conectó un doble, se robó la tercera base y anotó con un rodado de Chase DeLauter para poner la pizarra 5-2.

En la octava entrada, Ramírez conectó otro triple de dos outs, esta vez productor de dos carreras, para que Cleveland tomara ventaja de 7-3. El equipo agregó dos carreras más para sentenciar el encuentro 9-3.

Guardianes conectan dos triples en el juego

Adell, Ramírez, Patrick Bailey y Brayan Rocchio aportaron dos hits cada uno para encabezar los 11 imparables de Cleveland.

Los Guardianes conectaron dos triples en un juego de postemporada por primera vez en la historia de la franquicia.

Cleveland también tuvo una destacada actuación de su pitcheo, con Foster Griffin como relevista, al registrar siete ponches en dos entradas y dos tercios y permitir una carrera y dos hits.

Medias Blancas responden con Kyle Teel

Chicago tomó ventaja en la primera entrada con un doble productor de Kyle Teel ante Daniel Espino, pero Cleveland respondió en el tercer episodio para darle la vuelta al marcador.

Los Medias Blancas terminaron con 19 ponches y batearon de 11-2 con corredores en posición de anotar, mientras Cleveland aprovechó sus oportunidades para mantenerse con vida en la serie.

El cuarto juego se disputará el jueves, con Cleveland buscando igualar la serie.