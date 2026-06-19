Guadalajara vive la fiesta a horas del partido de México vs Corea

Desde el mediodía, algunos aficionados comenzaron a acercarse a los alrededores del Estadio Guadalajara con música de banda y bailes.

Miles de aficionados se lanzaron desde primeras horas de la mañana de este jueves a las calles de Guadalajara con entusiasmo a la espera del partido de México contra Corea del Sur, el primero que una selección nacional disputará en la capital de Jalisco a lo largo de su historia como sede mundialista.

A pesar de que el gobierno local declaró día de asueto para evitar congestionamientos viales, desde temprano, la ciudad vive una euforia en las calles con aficionadas y aficionados que portan la playera del selectivo mexicano, banderas y todo tipo de símbolos con los colores verde, blanco y rojo.

El FIFA Fan Fest dispuesto en el centro histórico de la ciudad con pantallas públicas fue abarrotado por locales y turistas, principalmente provenientes de Corea, y alcanzó su máxima capacidad de 18,000 personas siete horas antes del pitazo inicial.

Otros miles de aficionadas y aficionados permanecieron en los alrededores con la esperanza de alcanzar a ver la trasmisión y vivir el ambiente mundialista, aún más con la promesa del baile masivo de la canción coreana ‘Gangnam style’ convocado por redes sociales.

Asimismo, decenas de personas se dieron cita en el hotel de concentración de la selección mexicana para expresar su apoyo con parlantes, cánticos y porras, ante la mirada de los elementos de la Guardia Nacional y policías locales que mantienen un operativo permanente de vigilancia.

Desde el mediodía, algunos aficionados comenzaron a acercarse a los alrededores del Estadio Guadalajara con música de banda y bailes.

El comité organizador de la sede de Guadalajara anunció que a las 16:00 horas abrirán el acceso a la llamada 'última milla' para quienes tengan una entrada al partido y que el horario del transporte público se extenderá hasta cuatro horas después de finalizado para facilitar la movilidad de las y los asistentes.

Las autoridades locales han previsto un operativo especial de seguridad en la glorieta La Minerva, el lugar donde los habitantes de Guadalajara festejan los triunfos de la selección y al que se espera la asistencia de aficionados, en caso de que México le gane a Corea del Sur.