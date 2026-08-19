Grisham responde con jonrón y tres producidas ante Orioles

El jardinero de Yankees mantiene su repunte ofensivo y lidera el triunfo 3-1 sobre Baltimore, con el que Nueva York suma 6 victorias en 8 duelos ante Orioles

Trent Grisham reconoce que su temporada no ha estado a la altura de las expectativas, pero el jardinero de los Yankees de Nueva York comienza a cambiar esa historia con sus actuaciones recientes.

Grisham mantuvo su repunte ofensivo la noche del martes al conectar un jonrón y remolcar tres carreras en la victoria de los Yankees por 3-1 sobre los Orioles de Baltimore en Camden Yards.

Después de enfrentar dificultades para producir durante los primeros meses de la campaña, el jardinero ha comenzado a responder para una alineación que necesita urgentemente poder ofensivo debido a las lesiones de Cody Bellinger, Aaron Judge y Giancarlo Stanton, quienes actualmente se encuentran en la lista de lesionados.

Grisham abrió su cuenta de producidas en el tercer inning, cuando conectó un jonrón solitario ante Shane Baz, su número 17 de la temporada.

En el séptimo episodio volvió a aparecer con el bat, esta vez ante el relevista Josh Walker, al conectar un sencillo que permitió que dos compañeros cruzaran el plato y puso a Nueva York al frente.

Grisham atraviesa su mejor momento

El jardinero ha encontrado mayor consistencia en los últimos encuentros. Desde el 3 de agosto, acumula 16 imparables en 53 turnos (.302), además de seis cuadrangulares y 12 carreras impulsadas en 13 juegos.

En el balance de la temporada, Grisham registra un promedio de .224, con porcentaje de embasado de .313 y slugging de .426 en 105 encuentros.

Su producción reciente representa una buena noticia para los Yankees, que necesitan que otros bateadores den un paso al frente mientras algunas de sus principales figuras permanecen fuera de acción.

Rodón vuelve a la rotación

El zurdo Carlos Rodón también tuvo una noche importante al regresar a la rotación de los Yankees. El lanzador trabajó cuatro entradas y permitió únicamente una carrera, producto de un jonrón solitario de Coby Mayo.

Rodón permitió dos hits y dos bases por bolas, además de ponchar a cuatro bateadores. Realizó 66 lanzamientos, 39 de ellos strikes, en su primera apertura en Grandes Ligas desde el 28 de junio.

El pitcher había ingresado a la lista de lesionados debido a una inflamación en el codo izquierdo, por lo que su regreso representa otro refuerzo para la rotación neoyorquina de cara al cierre de la temporada.

Con el triunfo, los Yankees mejoraron su dominio ante Baltimore y ahora han ganado seis de los ocho enfrentamientos que han disputado contra los Orioles durante esta temporada.

Resultados de los juegos de este martes 18 de agosto de la MLB