El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos cayeron ante Krawietz y Puetz en Turín. Ahora deberá vencer a Harrison y Skupski para avanzar

El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos sufrieron una derrota ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz en las Finales ATP de Turín, por lo que tendrán que disputar su clasificación a las semifinales en el último partido de la fase de grupos.

La pareja germana se impuso este miércoles por 6-7 (4), 6-1 y 10-5, resultado con el que aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo que se celebra en Italia. Los campeones de 2024 remontaron después de perder el primer set y consiguieron su primera victoria frente a Granollers y Zeballos tras cuatro enfrentamientos previos.

Krawietz y Puetz remontan y avanzan a semifinales

El encuentro comenzó favorable para Granollers y Zeballos, quienes consiguieron un quiebre temprano y mantuvieron la ventaja durante buena parte del primer parcial. Aunque los alemanes elevaron su nivel y lograron llevar la manga al desempate, la dupla hispano-argentina terminó por quedarse con el set.

La reacción de Krawietz y Puetz llegó en el segundo episodio. Los alemanes dominaron el desarrollo del juego, limitaron a sus rivales a un solo game y empataron el encuentro con un contundente 6-1.

En el superdesempate, los campeones de 2024 tomaron una ventaja inicial de 4-0. Granollers y Zeballos consiguieron igualar a cuatro puntos, pero sus contrincantes recuperaron el control y cerraron el partido por 10-5.

Con este resultado, Krawietz y Puetz sumaron su segundo triunfo en el grupo y garantizaron su presencia en las semifinales, a las que regresan después de conquistar el campeonato en su debut en 2024.

Granollers y Zeballos buscarán el boleto en su último partido

La dupla hispano-argentina tendrá que jugarse su continuidad en el torneo el próximo viernes, cuando se enfrente al estadounidense Christian Harrison y al británico Neal Skupski. Ambos equipos llegan con una victoria y una derrota, por lo que el enfrentamiento definirá quién obtiene el segundo boleto a las semifinales.

Granollers y Zeballos participan por séptimo año consecutivo en las Finales ATP. En 2023 alcanzaron el partido por el título, aunque terminaron como subcampeones tras perder ante el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury.

El español cuenta con once participaciones en el torneo entre los jugadores de dobles presentes en esta edición y ya sabe lo que significa levantar el trofeo: lo consiguió en 2012 junto a su compatriota Marc López. Zeballos, por su parte, busca convertirse en el primer sudamericano en conquistar el campeonato de dobles.

Una temporada con título en Roland Garros

La pareja llegó a Turín después de una temporada destacada, en la que conquistó el título de Roland Garros y disputó las finales de los torneos de Dallas y del Masters 1000 de Roma.

Además, ambos han terminado entre las diez mejores parejas del ranking ATP de dobles durante seis temporadas consecutivas. Su mejor posición en ese periodo fue el segundo lugar, alcanzado en 2024.

Del otro lado, Krawietz y Puetz sumaron en 2026 los títulos de Hamburgo y del Masters 1000 de Montecarlo. Su victoria ante Granollers y Zeballos les permitió asegurar una nueva oportunidad de pelear por el campeonato de las Finales ATP.