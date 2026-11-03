Gran Premio de México rompe récord histórico de asistencia

Gran Premio de México hace historia con más de 405 mil aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante el pasado fin de semana

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 confirmó una vez más su lugar como uno de los eventos deportivos más importantes del país al imponer un nuevo récord de asistencia durante el fin de semana de actividades celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se congregaron 405 mil 363 aficionados, la cifra más alta registrada desde el regreso de la Fórmula 1 a territorio mexicano.

De acuerdo con los organizadores, la asistencia acumulada de los tres días de competencia superó la marca histórica de 404 mil 958 espectadores, establecida en 2024, consolidando al Gran Premio mexicano como uno de los más concurridos del calendario mundial de la máxima categoría del automovilismo.

La jornada del viernes reunió a 102 mil 122 aficionados, mientras que el sábado, durante las sesiones de clasificación, se registró una entrada de 147 mil 889 personas. El domingo, día de la carrera principal, acudieron 155 mil 352 espectadores, cifra que permitió alcanzar el nuevo récord histórico.

Uno de los principales factores detrás de la extraordinaria respuesta del público fue el regreso del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez a la máxima categoría, ahora como integrante de la escudería Cadillac, situación que reavivó el entusiasmo de miles de aficionados que abarrotaron las tribunas del inmueble capitalino.

La edición de este año también estuvo marcada por un ambiente de fiesta que se extendió más allá de la pista, con actividades paralelas y una importante afluencia turística que benefició a hoteles, restaurantes y comercios de la Ciudad de México.

Especialistas consideran que el evento mantiene una de las mayores capacidades de convocatoria entre los Grandes Premios de la temporada.

Con el nuevo récord, el Gran Premio de México se posiciona entre los eventos con mayor asistencia de la temporada 2026 de la Fórmula 1, refrendando el respaldo de la afición mexicana y fortaleciendo los argumentos para extender la permanencia de la categoría en el país más allá de los acuerdos vigentes.

La cifra alcanzada este fin de semana no sólo refleja el arraigo que ha desarrollado la Fórmula 1 entre los aficionados mexicanos, sino que también confirma al Autódromo Hermanos Rodríguez como uno de los escenarios más emblemáticos y vibrantes del campeonato mundial.