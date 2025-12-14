¡Gracias! John Cena pierde ante Gunther y termina su carrera

Desafortunadamente, para los millones que esperaban un triunfo, tuvieron que soportar cómo su héroe sucumbía ante el "Ring General"

El fin de una era llegó para millones de fanáticos de la WWE, pues este 13 de diciembre pasará a la historia como el día que terminó de escribirse el mito de John Cena quien, para muchos, es el mejor luchador de todos los tiempos.

Aunque no fue del agrado de todos, el "Marine" perdió en su último combate por sumisión ante Gunther, quien le plantó cara a Cena, a pesar de que el público estaba totalmente volcado en su contra y aún más después de la lucha.

Luego de una emotiva entrada, la cual se caracterizó por tener muy cerca al público, comenzó un combate que, por motivos como la edad de John, tuvo que ser menos técnica e intensa de lo que ambos pueden entregar.

Durante toda la lucha, Gunther avisó que buscaría hacer rendir a Cena, puesto que uno de los lemas que lo acompañaron es el nunca rendirse, mensaje que llevó en su indumentaria por más de 15 años.

Desafortunadamente, para los millones que esperaban un triunfo, tuvieron que soportar cómo su héroe sucumbía ante un Gunther que llevó la pelea a su territorio y con esa característica "dormilona" que aplica, terminó la carrera del que podría ser el nombre más importante en la historia del wrestling.

Luego de que sonó la campana, varios luchadores salieron a escena para despedir a quien también fue su ídolo cuando niños, pues a con 23 años en la industria, inspiró a cientos de chicos y chicas que hoy se dedican al deporte espectáculo.

El legado de John Cena

El viaje de Cena comenzó con una mirada fiera en 2002 ante Kurt Angle y dos palabras decisivas: "Ruthless Aggression". Sin embargo, fue su reinvención como el 'Doctor of Thuganomics', un rapero rebelde con rimas hirientes, lo que catapultó su popularidad. En 2004, capturó su primer Campeonato de Estados Unidos en WrestleMania XX.

A partir de 2005, se convirtió en la cara indiscutible de la empresa, ganando su primer Campeonato de la WWE en WrestleMania 21. Construyó rivalidades épicas contra figuras como Randy Orton, Edge (Adam Coplenad), CM Punk y "The Rock" Johnson, delimitando una época dorada de audiencia televisiva.

Su ética de trabajo y lealtad a la compañía, incluso con su exitosa transición a Hollywood (donde se ha destacado en papeles como Peacemaker), han sido la constante.

Un Récord Inquebrantable

La "Gira de Despedida" de 2025 no fue solo nostalgia; fue una ratificación de su vigencia. Cena rompió el empate con Ric Flair al ganar su campeonato mundial número 17 contra Cody Rhodes en WrestleMania 41. Meses después, en noviembre, alcanzó el estatus de Grand Slam Champion al capturar el Campeonato Intercontinental, el único título que nunca tuvo en su cintura.

Más allá de los títulos, su legado se mide por su impacto humano: su récord de más de 650 deseos cumplidos para la fundación Make-A-Wish es un testimonio de su profundo respeto por la comunidad. Incluso su icónico gesto, "You can’t see me" (inspirado en una broma familiar), simboliza su velocidad inalcanzable.