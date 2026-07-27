GP de Bahréin 2026 se va a Malasia; se correrá en octubre

La F1 tiene programadas dos carreras más en la región del Golfo, pero si son canceladas, podría ser Las Vegas la sede del cierre de temporada del alto circuito

Después de nueve años, la Fórmula 1 regresa a Malasia luego de reprogramar el Gran Premio de Bahréin para el próximo otoño.

De acuerdo con el residente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, afirmó que se ofrecerá un marco espectacular para las carreras, así como una experiencia inolvidable para los aficionados del circuito.

"Lo más importante es que esta es una noticia fantástica para nuestros aficionados. Seguirán disfrutando de un calendario completo y emocionante de Fórmula 1, al tiempo que verán el regreso del deporte a un gran escenario". Malasia es un país increíble, y Sepang ocupa un lugar especial en la historia de la Fórmula 1", expresó Domenicali.

Esto se debe a que la Fórmula 1 canceló las carreras que se correrían en Bahréin y Arabia Saudita previstas para los meses de marzo y abril, después de que se intensificó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede algo por el estilo.

El histórico Gran Premio de San Marino se celebraba en la vecina Italia, mientras que Alemania organizó en dos ocasiones una carrera denominada Gran Premio de Luxemburgo y Francia fue sede de un único Gran Premio de Suiza.

Bahréin muestra compromiso y pasión con la F1: Salman bin Hamad Al Khalifa

El príncipe heredero y primer ministro de Bahréin, Salman bin Hamad Al Khalifa, señaló que la decisión de trasladar la carrera era una muestra del “compromiso y la pasión” de su país por el deporte.

“En medio de los desafíos regionales en curso, Bahrein se enorgullece de mantenerse como un pilar de estabilidad para la Fórmula 1, y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar una carrera exitosa y memorable para todos los involucrados” afirmó.

Desde su última carrera de F1 en 2017, Malasia se ha centrado en albergar competiciones de motociclismo, pero mantuvo presencia en la F1 mediante el patrocinio de Mercedes.

La F1 tiene programadas dos carreras más en la región del Golfo: el Gran Premio de Qatar en noviembre y el cierre de temporada en Abu Dabi en diciembre, pero si estas llegan a ser canceladas, eso significa que el GP de Las Vegas podría convertirse en el cierre de temporada.