Google homenajea a Dolly Parton con animación en su buscador

Al buscar el nombre de la cantante aparece una animación de mariposas, lo cual hace referencia a su tema de 1974 'Love Is Like a Butterfly'

Las animaciones en Google son un clásico. Algunas se deben a estrenos de películas e iconos de los videojuegos, pero el buscador más importante del planeta decidió crear una animación para rendir homenaje a Dolly Parton, quien falleció este martes a los 80 años.

Al buscar el nombre de la cantante de country aparece una animación de varias mariposas monarcas subiendo por la pantalla, lo cual hace referencia a su tema de 1974 "Love Is Like a Butterfly".

Tras desvanecerse, aparece la frase "Siempre te amaremos" ("We Will Always Love You") junto a la fecha de su nacimiento y fallecimiento.

¿Qué canción de Dolly Parton inspiró el homenaje de Google?

Para este homenaje, Google adaptó en plural "I Will Always Love You", canción escrita y compuesta por Parton en 1973.

Sin embargo, dicho tema no consiguió fama mundial sino hasta 1992, cuando fue interpretada por Whitney Houston para la película "El guardaespaldas" ("The Bodyguard").