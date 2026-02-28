Golfista en estado grave al caer por el hueco de un elevador

El percance le ocurrió al italiano, Andrea Pavan de 36 años, en la víspera de disputar el Abierto de Sudáfrica del DP World Tour

El golfista italiano Andrea Pavan permanece hospitalizado en estado grave en Sudáfrica tras caer por el hueco de un ascensor desde una tercera planta. El accidente le provocó lesiones en el hombro y fracturas en varias vértebras, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica.

Accidente antes del Abierto de Sudáfrica del DP World Tour

Pavan, de 36 años y actual 249 del ránking mundial, se encontraba en Stellenbosch para disputar el Abierto de Sudáfrica del DP World Tour, torneo del circuito europeo programado esta semana en el suroeste del país, cerca de Ciudad del Cabo.

El percance ocurrió en la víspera del certamen, cuando el jugador estaba en su alojamiento privado, próximo al Club de Golf de Stellenbosch. Según los primeros reportes, abrió la puerta del elevador sin que la plataforma estuviera en el nivel correspondiente y se precipitó al vacío. No se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del hecho.

Dramatización de cómo luce la desincronización entre la plataforma y la puerta del elevador | Generada con IA

Cirugía y hospitalización prolongada

Tras la caída, el golfista fue trasladado a un hospital sudafricano, donde fue intervenido por las lesiones sufridas. El exgolfista estadounidense Matt Van Zandt, antiguo compañero de equipo de Pavan en la universidad, informó que deberá permanecer hospitalizado al menos seis semanas antes de poder ser trasladado a Dallas, ciudad donde reside.

"Ya se ha sometido a al menos una cirugía mayor y necesitará atención médica continua (...) Varios compañeros jugadores y amigos ya han visitado a Andrea en el hospital y dicen que se encuentra bien de ánimo".

Campaña para apoyar a su familia

Van Zandt impulsó una campaña en la plataforma GoFundMe para recabar fondos que ayuden a cubrir los gastos médicos y apoyar a la esposa del jugador, Audra, y a sus tres hijos pequeños durante el proceso de recuperación.

La iniciativa busca respaldar a la familia mientras Pavan continúa bajo supervisión médica en Sudáfrica antes de un eventual traslado a EUA.

Respaldo del circuito europeo

Varios jugadores del circuito expresaron públicamente su apoyo. El golfista inglés Marco Penge envió un mensaje de ánimo tras conocerse la noticia.

"Terrible noticia. Les mando todo mi cariño a Andrea y a su familia. ¡Es un tipo genial!".

Andrea Pavan, quien llegó a ocupar el puesto 65 del mundo, cuenta con dos títulos en el circuito europeo obtenidos en 2018 y 2019, logros que consolidaron su trayectoria dentro del golf profesional internacional.