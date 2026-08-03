¡Goleada y a semis! México aplasta 7-0 a Jamaica

El Tri Femenil Sub-23 cerró la fase de grupos con una goleada sobre Jamaica y avanzó a semifinales de los Juegos Centroamericanos

México volvió a confirmar por qué es una de las favoritas a llevarse el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Y es que este domingo el Tri Femenil firmó una actuación arrolladora de principio a fin ante Jamaica, a quien venció 7-0 y consiguió su pase a las semifinales.

Andrea Frías abrió la cuenta al minuto 25, seguida por un doblete de Natalia Coury, quien marcó al 29 y al 70. Tania Sánchez también se hizo presente al 38 para enviar al Tricolor al medio tiempo con una cómoda ventaja de 3-0.

Tras el silbatazo para dar inicio al segundo tiempo, lejos de quedarse conformes, la selección continuó con esa intensidad mostrada en la primera parte y amplió rápidamente la diferencia al minuto 66, cuando cayó el cuarto gol del encuentro.

Natalia Coury volvió a aparecer apenas cuatro minutos después para firmar su doblete y colocar el 5-0. Posteriormente, Silvana Flores se unió a la fiesta goleadora con el sexto tanto al 74, mientras que Mayalú Rausch puso cifras definitivas al minuto 86 con el 7-0.

¡Finalizó la fase de grupos! 🇲🇽✨



Nuestra Selección Sub-23 venció 7-0 a Jamaica y sumó un importante triunfo en los #JCC2026. ⚽



Seguimos juntas, equipo. ¡Vamos por más! 💚🤍❤️@ATTMx pic.twitter.com/iv6o4ptHjE — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 2, 2026 Con este resultado, la Selección Mexicana Femenil Sub-23 aseguró su pase a las semifinales del torneo, confirmando su candidatura al título tras una actuación dominante tanto en ataque como en defensa.