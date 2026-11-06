Golea Tigres Femenil al Atlante y toma la cima del Grupo A

Las Amazonas vencieron 0-4 con triplete de Stephany Mayor y llegaron a 35 puntos, a la espera del resultado de Rayadas para definir el liderato

Pase lo que pase, las "Amazonas" dormiaran como lideres del Grupo A de la Liga MX Femenil.

Y es que este jueves Tigres Femenil goleó 0-4 al Atlante en partido correspondiente a la última jornada de la fase regular.

El equipo dirigido por el español Pedro Martínez consiguió los tres puntos gracias al triplete de Mayor y un tanto de Diana Ordóñez, resultado que le permitió llegar a 35 unidades y colocarse en la primera posición del grupo uno.

Sin embargo, para quedarse con el primer lugar deberán esperar el resultado de Rayadas, que suma 34 puntos y disputará este viernes su compromiso frente a Juárez FC, con la posibilidad de recuperar la cima.

Nos llevamos la victoria en Ciudad de México en esta última Jornada. 💪 @CEMEXMx #SiempreContigo 👊 #EstoEsTigresFemenil 🐯 https://t.co/ZIhcFchFCP — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) November 5, 2026 Stephany Mayor firma triplete en goleada de Tigres Las "Amazonas" dominaron ampliamente el encuentro, aunque tuvieron que esperar hasta el segundo tiempo para abrir el marcador ante un Atlante que consiguió mantener su portería sin goles durante los primeros 63 minutos. Fue Diana Ordóñez quien rompió el empate al minuto 63, cuando remató dentro del área para colocar el 0-1 a favor de las visitantes. Seis minutos después, Stephany Mayor amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin posibilidades a la guardameta Riley Meléndez. La delantera mexicana volvió a hacerse presente al minuto 76, cuando aprovechó un servicio cerca de la portería para marcar el 0-3 y encaminar la victoria de Tigres. El triplete de Stephany Mayor quedó sellado al minuto 79, luego de una jugada en la que la venezolana Deyna Castellanos participó con una asistencia para que su compañera enviara nuevamente el balón al fondo de las redes. Con este resultado, Tigres llegó a 35 puntos y se colocó momentáneamente en la cima del grupo uno del Apertura 2026. Rayadas, con 34 unidades, tendrá la oportunidad de superar a las felinas cuando enfrente a Juárez FC este viernes. Por su parte, Atlante permanece con siete puntos en el penúltimo lugar del sector y quedó eliminado de la posibilidad de avanzar a la liguilla por el título.