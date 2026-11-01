Golea Roma 5-2 a Udinese y mantiene el invicto en Italia

La escuadra romana anotó 4 goles en los primeros 37 minutos para llegar a 10 jornadas invicta y colocarse a un punto del liderato.

Cuatro goles en los primeros 37 minutos fueron una demostración de ambición, fuerza y fútbol del Roma contra el Udinese, al que fulminó en la primera parte para insistir en la Serie A y presionar a todos, al Inter y al Lazio por delante suya y al Como y al Milan por detrás, a la espera del desarrollo de la jornada (2-5).

Bryan Cristante desató todo. No solo fue el 0-1, en el minuto 10, sino que también dio el 0-2 a Rodrigo Mora en el 31 para establecer una diferencia que se disparó después de forma inmediata, con el 0-3 de Donyell Malen en el 33 y el 0-4 de Ndicka, con un buen cabezazo, en el 37. El partido ya estaba resuelto.

Ni siquiera el 1-4 en la segunda parte de Nicolo Zaniolo, aún en el minuto 50, ni el 2-4 de Palma, en el 77, pusieron en peligro la victoria del Roma, que anotó el 2-5 en el tiempo añadido, por medio de Ghilardi, y que se mantiene invicto en este curso en la Serie A, con siete triunfos y tres empates en diez jornadas. Ahora mismo es tercero en la tabla, a un punto del Lazio y del Inter, que juega esta noche contra el Milan.