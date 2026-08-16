Golea Rayados 6-1 a Juárez en la Jornada 4 de Liga MX

El conjunto albiazul cerró el primer tiempo en su enfrentamiento contra Juárez con ventaja de 4-1 gracias a los tantos anotados por sus figuras ofensivas.

Esta noche de sábado se enfrentaron el Club de Rayados de Monterrey contra el FC Juárez, en el Gigante de Acero, y el equipo regio se impuso 6-1 en esta jornada 4.

En el primer tiempo quedaron 4-1 a favor del equipo de Rayados. El partido lo abrió Luca Orellano, en el minuto 6, anotando el primer gol de la noche, para después tener el segundo gol al minuto 15 por parte de Diego Rossi y, a los 14 minutos después, Hugo Cuypers marcó el tercer gol al minuto 29.



El primer y único gol de Juárez se marcó en el primer tiempo al minuto 32 por parte del futbolista Óscar Estupiñán y, antes de terminar el primer tiempo, en el agregado, Orbelín Pineda marcó el cuarto gol para el equipo regio.



En el segundo tiempo solo hubo dos anotaciones, una por parte de Lucas Ocampo al minuto 62 y en el agregado del segundo tiempo Jorge Rodríguez le dio el sexto gol para la pandilla.



En lo que va de los cuatro partidos de la Apertura 2026, el equipo regio se posicionó en el primer lugar con tres victorias y una derrota, sumando un total de 9 puntos.

Su siguiente encuentro será con el León el sábado 22 de agosto a las 7 de la tarde, donde Rayados juega como visitante.