Golea Rayados 4-1 al Puebla y se afianza en zona de Liguilla

Monterrey sumó su segundo triunfo consecutivo con un doblete de Lucas Ocampos y goles de Hugo Cuypers y Roberto de la Rosa en el Estadio Cuauhtémoc

Los Rayados de Monterrey comienzan a tomar ritmo en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de golear 4-1 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en partido correspondiente a la Jornada 13.

Con goles de Diego Rossi (al 16’), Hugo Cuypers (al 30’), Lucas Ocampos (al 33’) y Roberto de la Rosa (al 60’), Monterrey llega a 20 puntos y se mantiene en zona de Liguilla en la Tabla General, es decir, entres los primeros ocho sitios de la Tabla General.

Ocampos encabeza la goleada de Monterrey

La Pandilla encaminó la victoria desde la primera mitad, cuando consiguió una ventaja de 3-0 sobre La Franja. Lucas Ocampos abrió el marcador al minuto 17 y volvió a hacerse presente al 34, con lo que firmó su doblete en el encuentro.

Antes de la segunda anotación del argentino, Hugo Cuypers amplió la ventaja al minuto 31. Ya en el complemento, Roberto de la Rosa marcó al 61 para colocar el cuarto tanto de Monterrey. El Puebla consiguió descontar, pero no logró cambiar el rumbo del partido y terminó cayendo 4-1 ante su afición.

El resultado representa un impulso para el equipo regiomontano en la recta final del campeonato, cuando busca consolidarse entre los clubes que disputarán la fase final del torneo mexicano.

Liga Rayados dos triunfos y tres partidos sin perder

Con el triunfo en el Cuauhtémoc, los dirigidos por el técnico argentino Matías Almeyda consiguieron su segunda victoria consecutiva y extendieron a tres su racha de partidos sin derrota en el Apertura 2026.

Además, Monterrey amplió a nueve encuentros consecutivos sin perder ante Puebla, sin importar si juega como local o visitante. En sus últimos 16 enfrentamientos contra el conjunto de La Franja, los regios registran nueve victorias, seis empates y solamente una derrota.

Estos números respaldan el dominio reciente de Rayados sobre el equipo poblano, al que volvió a superar con una diferencia de tres goles en esta Jornada 13.

Rayados mantiene un pendiente ante Querétaro

Monterrey todavía tiene un compromiso pendiente de la Jornada 7 frente a los Gallos Blancos de Querétaro, encuentro que está programado para el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora.

Ese partido podría ser importante para las aspiraciones de Rayados en la clasificación, mientras el equipo busca sumar unidades para llegar en mejores condiciones a la Liguilla.

A pesar de la goleada, el conjunto regiomontano mantiene un aspecto por mejorar: la solidez defensiva. En sus primeros 12 partidos del certamen, solamente en tres ocasiones consiguió dejar su portería en cero, una estadística que refleja la dificultad del equipo para impedir anotaciones de sus rivales.

Recibirá Monterrey a Chivas en la Jornada 14

El siguiente compromiso de Rayados será ante las Chivas del Guadalajara, el sábado a las 19:00 horas en el Estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero.

El partido corresponderá a la Jornada 14 del Apertura 2026 y representará una nueva oportunidad para que Monterrey prolongue su racha positiva, sume puntos en la recta final de la fase regular y fortalezca su posición entre los ocho primeros de la Tabla General.