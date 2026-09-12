Golea Pachuca 3-0 al Atlante de visita en la Jornada 8

Salomón Rondón, Kenedy y Oussama Idrissi anotaron en la primera mitad para sellar la victoria hidalguense de 3-0 a domicilio.

El Club de Fútbol Pachuca firmó un triunfo categórico al vencer 3-0 en condición de visitante al Atlante, en partido correspondiente a la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga MX.

El conjunto hidalguense definió el rumbo de la contienda desde el primer tiempo, mostrando contundencia de cara al arco rival. El delantero venezolano Salomón Rondón abrió el marcador al minuto 13, seguido por la anotación de Kenedy al minuto 20, que amplió la ventaja. Antes de irse al descanso, el extremo Oussama Idrissi selló la goleada definitiva al minuto 38.

A pesar de que el Atlante mantuvo un mayor porcentaje en la precisión de pases (88%) y registró 442 pases frente a los 304 del rival, el cuadro local no logró generar disparos con dirección a portería. Por su parte, Pachuca aprovechó el dominio territorial con un 54% de posesión de balón y tres tiros a puerta que terminaron en el fondo de las redes.

Con este resultado, Pachuca suma tres puntos fundamentales en la tabla general, mientras que el Atlante acumula una derrota que frena sus aspiraciones en el certamen.

Estadísticas finales del partido