Golea Montenegro a Chipre en la Liga de Naciones UEFA

Potencias como Francia, España, Inglaterra e Italia disputarán este domingo los encuentros decisivos de la fase de grupos.

La sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA puso marcha este domingo 15 de noviembre con los primeros compromisos correspondientes al Grupo J, marcando el inicio de una fecha decisiva que continuará desarrollándose entre hoy, el lunes 16 y el martes 17 de noviembre.

Montenegro sella el liderato invicto y Letonia empata con Armenia

En el primer turno, Montenegro reafirmó su dominio absoluto en el sector al golear a domicilio 4-1 a Chipre. El conjunto balcánico abrió el marcador apenas al minuto 5 por conducto de Milutin Osmajić. Aunque los chipriotas lograron igualar momentáneamente en el complemento gracias a un tiro penal ejecutado por Ioannis Pittas al minuto 52, la reacción montenegrina fue contundente con anotaciones de Milan Vukotić al 58' y un doblete de Nikola Krstović en los minutos 67 y 83. Con este resultado, Montenegro cierra invicto como líder indiscutible del Grupo J con 16 puntos, mientras que Chipre finaliza en el segundo puesto con 8 unidades.

Simultáneamente, Letonia y Armenia protagonizaron un cerrado duelo que concluyó con un empate 0-0. A pesar de que la escuadra armenia dominó la posesión del esférico con un 56% y generó 18 remates (6 de ellos al arco), la falta de contundencia frente al marco rival impidió que se rompiera el cero, mientras que los locales respondieron con 13 disparos y 13 tiros de esquina sin éxito. Tras la repartición de unidades, Armenia culminó su participación en el tercer peldaño del grupo con 6 puntos y Letonia cerró en el cuarto sitio con 2 unidades.

Resto de la actividad dominical

La cartelera de este domingo continuará más tarde con seis compromisos de alto calibre que definirán el destino de diversos sectores en el torneo continental. Las acciones se reanudarán a las 11:00 a.m. con los choques entre Finlandia y San Marino, además del duelo entre Bielorrusia y Albania.

Posteriormente, la jornada cerrará con una tanda simultánea a la 1:45 p.m. protagonizada por potencias europeas: Francia recibirá a Turquía, Bélgica se medirá ante Italia, Croacia chocará frente a Chequia y España protagonizará un atractivo enfrentamiento contra Inglaterra.