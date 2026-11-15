Golea Estados Unidos 6-0 a Haití en Liga de Naciones

El combinado norteamericano impuso sus condiciones en calidad de visitante durante el partido de ida de los Cuartos de Final.

La selección de Estados Unidos dio un golpe de autoridad en calidad de visitante al golear con un contundente 6-0 a Haití, en el partido de ida correspondiente a los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Con este resultado, el conjunto de las barras y las estrellas prácticamente sentencia la eliminatoria antes de disputar el compromiso de vuelta.

Dominio desde el arranque y apertura del marcador

Desde el silbatazo inicial, el combinado estadounidense impuso sus condiciones en el terreno de juego, registrando un abrumador 71% de posesión de balón frente al 29% del cuadro caribeño. La apertura del marcador llegó temprano, apenas al minuto 10, por conducto de Auston Trusty, quien encaminó lo que sería una noche de pesadilla para la zaga haitiana.

Ráfaga ofensiva en la parte complementaria

Para la segunda mitad, la maquinaria ofensiva norteamericana desató todo su poderío. Julian Hall amplió la ventaja al minuto 52, dando paso a una ráfaga fulminante de Christian Pulisic, quien firmó un doblete en cuestión de segundos al convertir un tiro penal al 62' y marcar nuevamente en jugada al 63'.

La fiesta goleadora continuó con el tanto de Weston McKennie al minuto 68, mientras que Folarin Balogun se encargó de sellar el 6-0 definitivo al minuto 82. En el balance estadístico, Estados Unidos reflejó su amplio dominio con 15 remates totales y 10 disparos directos al arco, dejando a Haití con apenas tres aproximaciones y sin capacidad de respuesta.