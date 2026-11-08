Golea el Real Madrid al Valencia en la liga de España

El conjunto merengue se impuso por marcador de 0-3 en el estadio Mestalla y alcanzó las 30 unidades en la parte alta de la tabla.

El Real Madrid se impuso por marcador de 0-3 en su visita al estadio de Mestalla frente al Valencia, gracias a las anotaciones de Fede Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé. Con este resultado, el conjunto dirigido por José Mourinho sumó su octava victoria consecutiva en el torneo y alcanzó las 30 unidades en la clasificación, igualando momentáneamente al Barcelona en la parte alta de la tabla.

El dominio del cuadro blanco se reflejó desde los primeros minutos del encuentro. Pese al planteamiento defensivo con una línea de cinco hombres dispuesto por el técnico Javier Aguirre, el Real Madrid impuso condiciones en el terreno de juego. Tras un par de avisos locales desactivados por el guardameta Thibaut Courtois, los merengues abrieron el marcador al minuto 28 por conducto de Fede Valverde, quien aprovechó un rechote tras un cobro de falta de Mbappé para sacar un potente disparo cruzado imparable para el portero Stole Dimitrievski.

Sentencia y expulsión en el tramo final

La superioridad visitante continuó antes del descanso. Al minuto 36, el mediocampista Jude Bellingham asistió con precisión a Arda Güler, quien remató en el aire sin oposición para concretar el segundo tanto de la tarde. En la etapa complementaria, pese a las modificaciones tácticas implementadas por el banquillo valencianista para buscar recortar distancias, el conjunto madridista mantuvo la presión ofensiva.

El tanto definitivo llegó al minuto 75, cuando Arda Güler habilitó con un pase filtrado a Kylian Mbappé; el delantero francés eludió a Dimitrievski para firmar el 0-3 en la pizarra. Sobre el cierre del cotejo, el propio Mbappé generó otra acción de peligro en un contragolpe que derivó en la tarjeta roja directa para José Luis Gayà tras una falta sobre el atacante a falta de diez minutos para el silbatazo final. Con este tropiezo, el Valencia se mantiene anclado en la penúltima posición de la tabla con 9 puntos.