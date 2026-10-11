Golea Brasil 3-1 a Argentina en amistoso femenino

Un golazo de chilena selló la contundente actuación del cuadro brasileño en su preparación para la justa mundialista de 2027.

La selección femenina de fútbol de Brasil goleó este sábado por 3-1 a la selección femenina de Argentina en un partido amistoso en preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

Brasil dominó el encuentro, disputado en la ciudad brasileña de Porto Alegre, y abrió el marcador con un disparo de Luany a los 26 minutos de la primera mitad. Le siguieron poco después un gol de chilena de Geyse y otro de la capitana Angelina en los minutos finales antes de la pausa.

En la segunda mitad, Argentina recortó distancias con un gol de Maricel Pereyra después de un saque de banda, pero no logró remontar ante la escuadra local, que supo defenderse de las arremetidas finales.

Preparación rumbo al torneo internacional

Brasil se alista para acoger entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 la próxima edición del certamen mundialista, la cual se disputará en ocho sedes oficiales.

El país sudamericano, posicionado en el sexto lugar del cómputo global de selecciones por la FIFA, busca afianzar su representación de cara a la cita internacional que albergará en su territorio.