 Gol de 60 metros sella remontada épica del Chicago Fire

Kellyn Acosta, jugador estadounidense, marcó el gol destacado del día en la MLS este sábado. De manera impresionante, anotó desde 60 metros en el minuto 99', completando la emocionante remontada del Chicago Fire, que pasó de perder 1-3 a ganar 4-3 en casa contra el Montreal.

Acosta, fichó esta temporada con el Chicago Fire procedente desde LAFC, y hoy marcó su primer gol con el equipo de manera espectacular.

Desde el centro del campo, sorprendió al portero rival con un potente disparo que se vio beneficiado por las condiciones del viento en el Soldier Field.

En un emocionante encuentro, el Chicago Fire logró una remontada impresionante en el minuto 99', luego de ir perdiendo 1-3 hasta el minuto 85' frente al Montreal.

El uruguayo Matías Cóccaro había marcado un doblete para el Montreal, pero el Fire logró dar la vuelta al marcador en los últimos minutos del partido.

THAT'S WHY THEY CALL IT THE WINDY CITY



Stoppage-time scenes in Chicago! 🤯 pic.twitter.com/8vZQppXIHL