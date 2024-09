 Gloria Zarza da a México su primer oro en Paralímpicos 2024

Gloria Zarza, en lanzamiento de peso F54 de discapacitados físicos, dio a México la primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París, siendo la única atleta de las siete finalistas en rebasar los ocho metros (8.06).

La lanzadora de San Miguel Zinacantepec, de 40 años y entrenada por Iván Rodríguez Luna, comenzó el concurso con 7.81 metros, una marca que superó en el segundo intento hasta los 8.06. Ese fue su mejor registro porque en los siguientes no logró superarlo.

"He trabajado mucho para ello y sí, lo había pensado, lo había soñado, siempre en cada momento me decía hay que entrenar, no hay dolor saldado, no hay cansancio. Siempre me desperté soñando en esa medalla y estoy muy contenta. Fueron dos marcas de ocho metros pero aquí todo es trabajo, mucha constancia y disciplina", dijo Zarza, al término de la prueba.

La deportista mexicana va en silla de ruedas debido a las secuelas de polio con una luxación de cadera.

La segunda fue la brasileña Elizabeth Rodrigues Gomes, que se quedó en 7.82 metros, mientras que el bronce se lo llevó, con 7.75 metros, la uzbeca Nurkhon Kurbanova.





