Glasnow domina y los Dodgers vencen a Tigres 6-1

Tyler Glasnow permitió dos hits y una carrera en siete entradas, y Freddie Freeman anotó tres mientras los Dodgers de Los Ángeles vencieron el domingo 6-1 a los Tigres de Detroit.

Teoscar Hernández: go-ahead 2-run HR

Tyler Glasnow: 7 IP, 2 H, 1 ER

Freddie Freeman: 2B, 1B, 2 BB, 3 runs scored@Dodgers win the series in Detroit! pic.twitter.com/DHOU9MY6C5 — MLB (@MLB) August 30, 2026

El dominicano Teoscar Hernández conectó un jonrón de dos carreras y anotó dos veces por los Dodgers.

Detroit, que ha anotado nueve carreras en sus últimos seis juegos, ha perdido 12 de 15.

Glasnow (4-0) concedió una base por bolas y ponchó a seis.

El abridor dominicano de Detroit Framber Valdez (8-10), permitió tres carreras con seis hits y una base por bolas en seis entradas. Ponchó a cinco.

Los Dodgers, que dejaron a 21 corredores en base en los dos primeros juegos de la serie, volvieron a tener dificultades el domingo al inicio.

Tuvieron corredores en segunda y tercera con un out en la segunda entrada, pero Valdez ponchó a Kyle Tucker y al puertorriqueño Kiké Hernández para terminar el inning.

Miguel Rojas, de Venezuela, puso arriba a los Dodgers 1-0 con un elevado de sacrificio en la cuarta, pero Kevin McGonigle empató el juego con un sencillo impulsor en la parte baja de la entrada.