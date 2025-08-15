La mexicana Giuliana Olmos volverá a jugar en la Ciudad de México con la mente puesta en mejorar lo que logró el año pasado cuando llegó a la Final del torneo

La mazatleca jugó la edición anterior del torneo regio junto a la rusa Aleksandra Panova y tuvieron una semana de ensueño sorteando todas las rondas hasta llegar a la Final, donde cayeron ante la rumana Monica Niculescu y la china Guo Hanyu.

Olmos, ubicada en el lugar 45 del ranking mundial de dobles, hará pareja con la estadounidense Desirae Krawczyk, quien es la número 25 de la lista y serán la quinta pareja en la siembra.

“Gugu”, como se le conoce en el circuito femenil, llegó a ubicarse en el sexto lugar del ranking mundial de dobles en el 2023 y cuenta con siete títulos en la WTA.

La mexicana de 32 años tiene además dos Finales de torneos de Grand Slam, en el Abierto de Estados Unidos del 2021 jugando al lado del salvadoreño Marcelo Arévalo, y en Wimbledon 2024 haciendo pareja con el también mexicano Santiago González.

En la lista para el dobles aparece como primera sembrada la pareja formada por la ucraniana Lyudmyla Kichenok (16) y la australiana Ellen Perez (19), seguidas de la británica Olivia Nicolls (26) y la eslovaca Tereza Mihalikova (29).

Niculescu y Hanyu, campeonas del año pasado, volverán a la Ciudad de México pero con distinta compañera; la rumana jugará con la georgiana Oksana Kalashnikova y la china con la rusa Panova, excompañera de Olmos.