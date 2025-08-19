Giuliana Olmos cae en primera ronda de dobles en el Abierto GNP

Dobles faltas en el inicio del partido y la notable falta de ritmo por parte de la dupla le costó la eliminación a la mexicana, que arrastra una racha negativa

La tenista mexicana Giuliana Olmos y su compañera eslovaca, Tereza Mihalikova, quedaron fuera del Abierto Monterrey en la primera ronda al ser derrotadas en un intenso partido de tres sets por la pareja de Linda Noskova y Rebecca Sramkova. El encuentro, que duró casi 90 minutos, se saldó con parciales de 6-4, 2-6 y 10-6.

El partido arrancó con un notable dominio de la dupla checa-serbia, Noskova y Sramkova, pues aprovecharon la falta de ritmo de sus oponentes para ponerse rápidamente 3-0 arriba.

Olmos, en particular, tuvo problemas con su servicio, cometiendo dobles faltas y cediendo puntos clave, especialmente en un momento crucial del primer set, donde no pudo mantener su saque para empatar 5-5. La pérdida de este juego fue decisiva, y la pareja de Olmos y Mihalikova terminó cediendo el primer set 6-4.

Para el segundo parcial, Olmos y Mihalikova mostraron una cara completamente diferente, mejoraron su rendimiento al servicio, ganando el 91% de sus puntos con el primer saque y lograron romper el servicio de sus rivales en dos ocasiones.

Este cambio de ritmo les permitió dominar el set, llevándoselo con un contundente 6-2 y forzando el desempate en la muerte súbita, la cual fue un duelo de nervios, en el que ambas parejas desplegaron su mejor tenis.

Sin embargo, Noskova y Sramkova recuperaron el brillo inicial que mostraron en el partido y tomaron una ventaja que no soltaron, así, sellaron el partido con un 10-6.

Con esta derrota, Olmos extiende una racha negativa al ser eliminada en la primera ronda en cinco de sus últimos siete torneos, por su parte, Noskova y Sramkova, quienes no jugaban juntas desde Wimbledon 2025, avanzaron a los Cuartos de Final del Abierto Monterrey y mantienen viva la esperanza de coronarse.