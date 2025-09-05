Giorgio Armani, una vida dedicada también al deporte

Además de la moda, Armani mostró gran interés por el deporte, especialmente por el baloncesto, al adquirir el mítico equipo italiano Olimpia Milano

Giorgio Armani, diseñador de moda fallecido este jueves a los 91 años, tuvo también una gran relación con el deporte durante toda su vida al ser el propietario del equipo de baloncesto Olimpia Milano y al haber vestido a la selección italiana en varios Juegos Olímpicos, así como a equipos italianos de la talla del Nápoles o el Juventus.

Conocido como el 'rey' de la moda italiana, "falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos", comunicó su grupo empresarial.

Hace unas semanas, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar le obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de Milán, lo que le obligó a perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres.

Además de la moda, Armani mostró gran interés por el deporte, especialmente por el baloncesto, mundo en el que entró en 2008 al adquirir el mítico equipo italiano Olimpia Milano, conocido desde su compra como el Emporio Armani Olimpia Milano, que vestía con prendas elaboradas por EA7, línea de la casa de moda.

Se adentró también en el futbol. Desde 2019 vistió a la selección italiana, ganadora de la Eurocopa en 2021; no obstante, ya en el Mundial de 1994 había diseñado las camisetas de la 'Azzurra', que perdió la final del Mundial de Estados Unidos ante Brasil.

Vistió también a los deportistas italianos y a la expedición italiana que participó en el Juegos Olímpicos de Londres 2012, de Río 2016, de Tokio 2020 y de París 2024. En los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, la delegación del país igualmente vestirá la prestigiosa marca.

También varios equipos de futbol confiaron su imagen al diseñador, como el Nápoles, que viste EA7 desde 2022 y que, desde entonces, ha ganado dos 'Scudetti' (títulos de Liga de Italia).

De hecho, uno de los primeros del mundo deportivo en lamentar el fallecimiento del diseñador fue el presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis.

"Con gran tristeza me enteré del fallecimiento de mi amigo Giorgio Armani. En nombre de mi familia, del grupo Filmauro y de todo el Napoli Calcio, expreso mis condolencias a su familia y a Leo Dell'Orco (su mano derecha)", publicó en la red social X.

Recientemente, el grupo Armani firmó una colaboración con el Juventus para vestir fuera del campo a los jugadores del primer equipo masculino en todos los eventos oficiales durante las temporadas 2025-2026 y 2026-2027.