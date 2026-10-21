Gilberto Mora tramita su credencial para votar

El futbolista de Xolos cumplió 18 años el 14 de octubre y acudió a un módulo del Instituto Nacional Electoral en Tijuana para tramitar su credencial para votar

Gilberto Mora ya había dado un gran paso en su carrera al debutar en la Liga MX con apenas 15 años, de la mano de los Xolos de Tijuana. Ahora, el futbolista dio un nuevo paso, esta vez en el ámbito ciudadano, al tramitar su primera credencial para votar.

Este martes, la joven promesa del futbol mexicano fue captada en un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tijuana, Baja California, donde acudió para realizar el trámite de su identificación oficial.

La noticia no fue compartida por el propio jugador de los Xolos, sino por las redes sociales oficiales del INE, que difundió imágenes de la visita del futbolista y aprovechó la ocasión para promover la participación ciudadana.

"¡Hasta en la cancha del compromiso cívico se anota con el ejemplo! El futbolista Gilberto Rafael 'Morita' Mora visitó el módulo del INE en Tijuana para tramitar su primera Credencial para Votar", publicó el instituto en su cuenta de X.

Además de realizar el trámite de su credencial para votar, Gilberto Mora se tomó fotografías con el personal del Instituto Nacional Electoral y con ciudadanos que se encontraban en el módulo durante su visita.

El organismo electoral compartió los detalles del encuentro en su publicación y utilizó la presencia del futbolista para invitar a la población a obtener su identificación oficial.

"Durante su visita, el seleccionado nacional aprovechó para tomarse fotos con el personal del Instituto y la ciudadanía presente. #Morita ya fue por su INE, ¿y tú qué esperas? ¡Haz tu trámite!", concluyó el mensaje.

¡Hasta en la cancha del compromiso cívico se anota con el ejemplo! 😌 ⚽🇲🇽 El futbolista Gilberto Rafael "Morita" Mora visitó el módulo del INE en Tijuana para tramitar su primera Credencial para Votar. Durante su visita, el seleccionado nacional aprovechó para tomarse fotos con el personal del Instituto y la ciudadanía presente. #Morita ya fue por su INE, ¿y tú qué esperas? ¡Haz tu trámite! 📝✨ — @INEMexico (@INEMexico) October 20, 2026 El trámite de su credencial para votar se produce después de que Gilberto Mora cumpliera oficialmente la mayoría de edad el pasado 14 de octubre, fecha en la que alcanzó los 18 años. El futbolista de los Xolos de Tijuana llamó la atención desde temprana edad por su debut en la Primera División del futbol mexicano, cuando tenía apenas 15 años. Ahora, tras alcanzar la mayoría de edad, Mora puede realizar trámites que requieren tener 18 años cumplidos, entre ellos la obtención de la credencial para votar expedida por el INE.