Gilberto Mora será el nuevo 10 de la Selección Mexicana

Durante los primeros entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento, el entrenador trabajó con un mediocampo formado por Erik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora

Gilberto Mora asumirá una de las mayores responsabilidades dentro de la Selección Mexicana al portar el número 10 durante el inicio del proceso encabezado por Rafael Márquez.

Con apenas 17 años, el mediocampista de los Xolos de Tijuana dejará el dorsal 19 que utilizó durante el Mundial de 2026 y heredará el número que pertenecía a Alexis Vega, quien no fue incluido en la primera convocatoria del nuevo entrenador nacional.

La asignación está confirmada para los cuatro partidos de preparación que México disputará entre septiembre y octubre. Aunque Mora aparece como candidato para conservar el dorsal, su designación permanente dependerá de las siguientes convocatorias y de las decisiones del cuerpo técnico.

Rafael Márquez le entrega un papel protagónico

El cambio de número anticipa un rol más importante para Mora dentro del funcionamiento ofensivo del equipo. Rafael Márquez pretende aprovechar su capacidad para recibir entre líneas, conducir el balón y generar oportunidades frente al área rival.

Durante los primeros entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento, el entrenador trabajó con un mediocampo formado por Erik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora, por lo que el juvenil se perfila como una opción para iniciar frente a Colombia.

La alineación todavía no ha sido confirmada, pero los ensayos muestran la confianza del nuevo cuerpo técnico en el jugador de Tijuana, quien ya utiliza el número 10 con su club y suma cuatro goles en el torneo actual.

Javier Aguirre respalda a Gilberto Mora

Javier Aguirre, anterior entrenador del representativo nacional, respaldó la decisión y consideró que el mediocampista cuenta con las condiciones necesarias para asumir el dorsal.

“Gil es un crack, es un jugador que... un muchachito que en poquito tiempo estará fuera de México, merece irse a Europa, a un gran equipo y sí, el 10, ¿quién mejor que él?, no hay otro”.

Mora participó en cuatro encuentros durante el Mundial de 2026 y acumuló 215 minutos frente a Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra. Su rendimiento lo convirtió en uno de los principales jóvenes considerados para encabezar la renovación del combinado mexicano rumbo a 2030.

México iniciará la era Márquez contra Colombia

Gilberto Mora podría estrenar el número 10 el próximo sábado 26 de septiembre, cuando México enfrente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore. El partido comenzará a las 19:00 horas del centro de México y marcará el debut de Rafael Márquez como seleccionador.

Colombia también llegará en proceso de renovación. James Rodríguez ya no forma parte del representativo sudamericano, mientras que Luis Díaz recibió descanso debido al desgaste acumulado. El entrenador Néstor Lorenzo convocó a varios jugadores jóvenes para comenzar una nueva etapa.

El encuentro tendrá además un componente de revancha para México, después de la derrota por 4-0 sufrida ante Colombia en octubre de 2025 en Arlington, Texas.

Tras el partido en Baltimore, México continuará su gira contra Perú el 29 de septiembre, Estados Unidos el 3 de octubre y Chile el 6 de octubre.

Los encuentros servirán para evaluar a los integrantes del nuevo proyecto antes de la siguiente fase de la Liga de Naciones de Concacaf.