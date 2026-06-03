Gilberto Mora será el jugador más joven que disputará el Mundial

La FIFA confirmó que el mediocampista mexicano, Gilberto Mora, será el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con 17 años y 240 días

La FIFA publicó este martes las listas oficiales de convocados de las 48 selecciones participantes y destacó que el mexicano Gilberto Mora llegará a la competencia con 17 años y 240 días, convirtiéndose en el jugador de menor edad entre los 1,248 futbolistas inscritos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será inédita por su formato. Por primera vez competirán 48 selecciones nacionales y se disputarán 104 partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.

En ese escenario, Gilberto Mora compartirá protagonismo con algunas de las máximas leyendas del futbol mundial.

La FIFA informó que el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa disputarán su sexta Copa Mundial de la FIFA, una cifra nunca antes alcanzada por otro futbolista.

"El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa disputarán su sexta edición, récord para un futbolista", destacó el organismo en su comunicado oficial.

1248 players. 48 nations. Locked in. 🔒



The Official Squad Lists for #FIFAWorldCup 2026 are here ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026

Cabe señalar que de los 1,248 jugadores inscritos para el torneo, 891 disputarán su primer Mundial, mientras que únicamente 357 cuentan con experiencia previa en la máxima competencia de selecciones.

El mediocampista mexicano encabeza precisamente esa nueva generación que buscará dejar huella en una Copa Mundial de la FIFA.

El Mundial más grande de la historia

Además de reunir a las principales figuras del planeta, el torneo contará con representación de 449 clubes procedentes de 71 países.

El Manchester City será el equipo que más jugadores aportará a la competencia con 19 futbolistas distribuidos entre distintas selecciones.

La FIFA también reveló que el portero escocés Craig Gordon será el jugador más veterano del certamen con 43 años y 162 días, estableciendo el contraste perfecto con la juventud de Gilberto Mora.

Cabe destacar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural.