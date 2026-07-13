Gilberto Mora seguirá en Xolos hasta cumplir 18 años

Jorge Hank confirmó que Gilberto Mora permanecerá en Xolos por reglamento FIFA y podría emigrar a Europa en la próxima temporada

El futbolista Gilberto Mora continuará con los Xolos de Tijuana durante la presente temporada debido a que aún es menor de edad, informó Jorge Hank Rhon.

El directivo explicó que, por las disposiciones de la FIFA relacionadas con la transferencia internacional de jugadores menores de edad, Mora no puede ser trasladado a otro país hasta cumplir los 18 años, condición que alcanzará en octubre.

Europa sería una opción para la próxima temporada

Hank Rhon señaló que, una vez que el joven futbolista alcance la mayoría de edad, podría darse una oportunidad para que continúe su carrera en Europa, donde consideró que tendrá la posibilidad de adquirir mayor experiencia.

"Aprenderá un chorro", comentó el empresario al referirse a un posible paso del jugador por el futbol europeo, además de señalar que confía en que en algunos años volverá a formar parte de la selección mexicana.

El propietario del club fronterizo reconoció que su deseo sería mantener a Mora dentro de la institución, aunque aceptó que no sería sencillo retenerlo ante el interés que podría generar en equipos del extranjero.

"A mí me gustaría que se quedara en Xolos, pero no estamos para tanto", expresó al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el jugador llegue a algún equipo europeo en específico.

Hank destaca su participación en el Mundial

Sobre el desempeño de Gilberto Mora en la Copa Mundial de Futbol, Hank Rhon aseguró que el jugador estaba preparado para disputar todos los encuentros, aunque señaló que recibió fuertes entradas por parte de sus rivales desde su ingreso al terreno de juego.

El joven futbolista mantiene un contrato de tres temporadas con Xolos de Tijuana, equipo con el que continuará su desarrollo antes de definir su futuro profesional.