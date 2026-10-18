Gilberto Mora le agradece a Messi que lo sume a 'Messi +10'

El jugador presumió en redes los botines personalizados que usará en la cancha como parte de la alianza entre la figura y Adidas.

El joven futbolista mexicano Gilberto Mora sumó un importante reconocimiento a su emergente carrera futbolística al ser seleccionado formalmente para formar parte del distinguido proyecto global "Messi +10", impulsado por la estrella argentina Lionel Messi junto a la marca deportiva Adidas.

A través de sus redes sociales, el talentoso futbolista presumió el empaque exclusivo con su nombre grabado, “Gilberto Mora”, junto a la emblemática insignia de MESSI +10, revelando los botines conmemorativos en tonos rosados y blancos que calzará sobre la cancha. Acompañando las imágenes de este acontecimiento.

"Un honor formar parte de Messi +10. Gracias @leomessi y @adidasfootball por elegirme. Llevar tus botines será un sueño". Agregó Mora una dedicatoria en un emotivo mensaje de agradecimiento.

Un reconocimiento al talento joven mundial

La iniciativa impulsada por el astro rosarino tiene como objetivo apadrinar a un selecto grupo compuesto por los diez jóvenes talentos más prometedores del fútbol internacional, otorgándoles el privilegio de lucir su calzado exclusivo durante sus respectivos compromisos oficiales.

La elección coloca a Gilberto Mora en el radar internacional del balompié, respaldado directamente por una de las figuras más importantes en la historia del deporte.

La publicación generó una masiva ola de felicitaciones y muestras de orgullo por parte de los aficionados, quienes destacaron el enorme potencial del juvenil para representar al fútbol mexicano en los máximos escenarios.