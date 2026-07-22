Gilberto Mora entra en la mira del Borussia Dortmund

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus reveló que el Dortmund ya comenzó a seguir al juvenil mexicano, quien también aparece en la agenda de otros clubes

El nombre de Gilberto Mora comienza a sonar con fuerza en Europa. Después de convertirse en una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el juvenil mexicano ya despertó el interés de varios clubes del viejo continente, entre ellos el Borussia Dortmund.

La información fue revelada por Lothar Matthäus, leyenda del futbol alemán y campeón del mundo en Italia 1990, quien aseguró que el conjunto de la Bundesliga ya ha comenzado a seguir de cerca al futbolista surgido de Xolos de Tijuana.

En su columna publicada en un diario alemán, Matthäus destacó que Mora figura en la agenda de diversos equipos europeos gracias al impacto que tuvo durante la Copa del Mundo.

"Con solo 17 años, el grandísimo talento de México ya está en la agenda de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha empezado a tantear el terreno", escribió el exmediocampista alemán.

Un mexicano que puede impulsar a la Bundesliga

Matthäus considera que la llegada de Gilberto Mora al futbol alemán no solo tendría beneficios deportivos para el Borussia Dortmund, sino también un impacto comercial importante para la Bundesliga.

El exseleccionado alemán destacó la pasión que existe por el futbol en México y señaló que una figura emergente como Mora podría aumentar nuevamente el interés de los aficionados mexicanos por el campeonato alemán.

"Me podría imaginar tener de nuevo a un mexicano en la Bundesliga. Definitivamente no sería algo malo, porque México es un país apasionado por el futbol. Si vuelves a tener a una superestrella como Gilberto Mora, el interés por la Bundesliga podría crecer de nuevo", comentó.

Cabe señalar que Gilberto Mora escribió una página importante en la historia del futbol mexicano durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con 17 años y 240 días se convirtió en el jugador mexicano más joven en disputar un Mundial y uno de los futbolistas más jóvenes de toda la competencia.

Su desempeño llamó la atención de visores y directivos europeos, que comenzaron a seguirlo de cerca durante el torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

Su precio sigue creciendo

De acuerdo con Transfermarkt, Gilberto Mora tiene actualmente un valor aproximado de 10 millones de euros.

Sin embargo, esa cifra podría quedarse corta tras su participación mundialista y la reciente renovación de contrato con Xolos de Tijuana.

Diversos reportes señalan que Rafaela Pimenta, representante del futbolista, buscaría negociar una eventual transferencia al futbol europeo por una cantidad cercana a los 18 millones de euros.

La expectativa alrededor del joven mexicano ha crecido al punto de colocarlo como uno de los talentos más codiciados del futbol latinoamericano.

Mientras su futuro sigue generando rumores en Europa, Gilberto Mora deberá enfocarse nuevamente en la Liga MX.

El mediocampista regresará a los trabajos con Xolos de Tijuana, equipo que inició el Apertura 2026 con una victoria de 3-1 sobre Tigres.

Por su parte, el entrenador Sebastián "Loco" Abreu adelantó que el juvenil podría reaparecer con el equipo en la Jornada 2 frente a León, programada para el próximo 24 de julio.