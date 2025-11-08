Gilberto Mora cree que México puede ganar el Mundial 2026

La joya de Xolos asegura que el Tri tiene talento suficiente para ser campeón en casa, siempre y cuando los jugadores se lo crean totalmente.

Gilberto Mora, mediocampista juvenil de Xolos de Tijuana y una de las principales promesas del futbol mexicano, volvió a generar conversación nacional después de asegurar que México tiene todo para ganar el Mundial de 2026.

Mora, que ya ha tenido participación con Selección Mexicana en categorías menores, habló para ESPN y proyectó un mensaje de confianza absoluta de cara a la Copa del Mundo que se celebrará en territorio nacional.

Durante la entrevista, el futbolista de 16 años aseguró que el Tri no solo puede competir, sino aspirar a levantar el título, poniendo el foco en un elemento clave: mentalidad.

“México puede ganar, estamos en casa. Nomás falta creérnosla, tenemos todo para ser campeones”, declaró.

El mediocampista enfatizó que, si los propios jugadores mexicanos asumen esa convicción como base, el equipo puede aspirar a llegar al máximo objetivo.

Mentalidad al estilo de Hugo Sánchez

Su postura firme sobre creer en grandeza despertó comentarios comparándolo con la mentalidad histórica que proyectó Hugo Sánchez como figura mexicana en el plano internacional.

Mora no dudó en reconocer el impacto del ex delantero e ídolo nacional:

“Él es una de las figuras más importantes del futbol mexicano. Hace falta eso, creérsela como él lo hizo. Por algo logró lo que logró en Europa”.

Desde el verano pasado, Mora se consolidó como uno de los juveniles mexicanos con mayor proyección. Participó en la Copa Oro 2025 y formó parte de la Selección Sub-20 que representó a México en el Mundial de Chile 2025.

Sus actuaciones a corta edad han llevado a que su nombre sea considerado dentro de la camada que podría liderar al Tri en el próximo ciclo.