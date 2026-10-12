Gilberto Mora aparece con Lionel Messi en nueva campaña de Adidas

El mediocampista de Xolos de Tijuana aparece en la tercera edición del proyecto, difundida este domingo 11 de octubre, a tres días de cumplir 18 años

Gilberto Mora forma parte de la nueva generación de futbolistas que Lionel Messi presenta en “Messi +10”, la campaña de Adidas que reúne a diez jóvenes talentos del futbol mundial.

El mediocampista de Xolos de Tijuana aparece en la tercera edición del proyecto, difundida este domingo 11 de octubre, a tres días de cumplir 18 años.

El mexicano comparte la lista con jugadores que ya han ganado presencia en clubes de Europa y América. Su inclusión lo coloca en una promoción internacional encabezada por Messi, en un momento de creciente atención sobre su trayectoria con Tijuana y la selección mexicana.

Messi presenta los nuevos capítulos del futbol

El comercial utiliza la escritura como hilo conductor: Messi aparece dando forma a historias cuyos protagonistas son los jóvenes futbolistas.

a legacy to build on 🐐. the next chapter starts here. meet the rising stars of Messi +10, season 3. 💫 https://t.co/8DVfmTPaXW — adidas Football (@adidasfootball) October 11, 2026 Los nombres de los participantes se integran a una puesta en escena que los presenta como parte del futuro de este deporte. Mora aparece al inicio del anuncio junto a la brasileña Giovanna Waksman. La narración resume la propuesta con la frase “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”, que acompaña la presentación de los talentos. La campaña reúne a siete jugadores y tres jugadoras. Además de Mora, participan Tomás Aranda, Can Uzun, Max Dowman, Zavier Gozo, Jesús Rodríguez y Kees Smit. El grupo se completa con Chloe Sarwie, Giovanna Waksman y Lotta Wrede. Entre los participantes figuran Aranda, de Boca Juniors; Dowman, del Arsenal; Uzun, del Eintracht Frankfurt, y Smit, del AZ Alkmaar. La presencia de Mora permite que el futbol mexicano tenga representación en esta nueva entrega. El reconocimiento llega antes de su cumpleaños 18 Nacido el 14 de octubre de 2008, Mora cumplirá 18 años el próximo miércoles. El mediocampista ofensivo ha destacado por su lectura del juego, creatividad entre líneas y capacidad para recibir el balón bajo presión, cualidades que han acompañado su crecimiento con Xolos y el combinado nacional. Su participación en “Messi +10” amplía su exposición fuera de México, aunque el anuncio no incluye una valoración individual de Messi sobre sus características ni explica los criterios utilizados para integrar la lista. La aparición en el comercial tampoco representa la confirmación de un traspaso. Hasta el momento, no se ha anunciado públicamente un acuerdo entre Tijuana y otro club por el jugador, por lo que su presencia en la campaña constituye un nuevo escaparate internacional mientras continúa su desarrollo deportivo.