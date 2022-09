Gignac no realiza viaje a EUA con Tigres por esta razón

Pese a que Texas ya no pide certificado de vacunación, Gignac, quien no está inmunizado contra el Covid-19, no realizará viaje con Tigres hacia Estados Unidos

Por: Luz Camacho

septiembre, 23, 2022 12:23

Pese a que André-Pierre Gignac estaba contemplado de titular para el amistoso que Tigres tendrá en Estados Unidos, al final se tomó la decisión de que el goleador se quede en Monterrey.

El cuerpo técnico tenía la intención de contar con el francés para el partido amistoso de este sábado contra el FC Dallas, pero su lugar en el ataque será ocupado por Jordy Caicedo.

Cabe recordar que debido a que Gignac no está vacunado contra el Covid-19 por un tema de ideología, el jugador cumplirá dos años de no poder estar con su equipo cuando pisan suelo estadounidense. En 2020 fue la última vez que "El Bomboro" estuvo en EUA durante el formato burbuja de la Concachampions, donde Tigres terminó campeón.

Pero ahora que Texas ya no pide certificado de vacunación, Gignac fue retirado en el interescuadras final de la mañana del viernes y abandonó la concentración justo cuando sus compañeros abordaron el autobús oficial del club para dirigirse al aeropuerto.

De acuerdo a fuentes de Once Diario, Tigres definió evitar un mal momento a Gignac al ser una figura pública, pues como no está vacunado algún pasajero podría reclamar y, como se trata de un juego amistoso, prefirieron que el galo no realizara el viaje.

Para el partido contra FC Dallas, Miguel Herrera utilizarían este once: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Igor Lichnovsky, Samir Caetano, Jesús Garza, Cuido Pizarro, David Ayala, Juan Vigón, Sebastián Córdova, Raymundo Fulgencio y Jordy Caicedo.

