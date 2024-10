 Gignac gana premio al Mejor Gol del Año de la Concacaf

El delantero francés André Pierre Gignac sigue acumulando éxitos en su carrera con los Tigres de la UANL.

Este jueves 24 de octubre, la CONCACAF reconoció al galo con el premio al Mejor Gol del Año, gracias a su brillante ejecución de tiro libre en un partido contra los Vancouver Whitecaps durante la Primera Ronda de la Concachampions.

La anotación fue clave para el empate 1-1 en el encuentro de vuelta, donde Tigres avanzó tras vencer 3-0 en la ida.

André-Pierre Gignac with a stuning free-kick to win the Concacaf Goal of the Year 2023/24! pic.twitter.com/Xm9rWDH4k9