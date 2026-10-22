Gignac es elegido por FIFA para formarse en gestión deportiva

La preparación comprende cinco áreas: gestión del futbol, bienestar físico y mental, planificación financiera, marca personal y comunicación, y filantropía

André-Pierre Gignac comenzó a preparar una nueva faceta dentro del futbol. El máximo goleador histórico de Tigres anunció que fue seleccionado para el FIFA Players Executive Programme, una iniciativa que brinda herramientas a jugadores y entrenadores para asumir responsabilidades de liderazgo y gestión fuera de la cancha.

El francés compartió la noticia mediante Instagram, donde expresó su satisfacción por incorporarse al programa,

“Muy orgulloso de ser seleccionado por el Programa FIFA Players Executive”. Comentó el exdelantero de los Tigres y la selección francesa.

Su participación abre una posibilidad de desarrollo profesional después de su etapa como jugador de Tigres, aunque Gignac todavía no ha anunciado oficialmente su retiro ni un acuerdo para ocupar un cargo directivo.

Una formación de 18 meses para dar el salto a la gestión

La segunda edición del programa comenzará en noviembre de 2026 y concluirá en abril de 2028. Está dirigida a futbolistas profesionales en activo y retirados, además de entrenadores interesados en desarrollar habilidades para funciones ejecutivas.

La preparación comprende cinco áreas: gestión del futbol, bienestar físico y mental, planificación financiera, marca personal y comunicación, y filantropía.

El objetivo es que los participantes puedan aprovechar su experiencia deportiva en otras responsabilidades dentro de la industria.

El formato combina aprendizaje en línea con sesiones presenciales opcionales, conferencias y visitas a clubes. Estas actividades permiten conocer distintos modelos de administración y establecer contactos con profesionales de otros países.

Guillermo Ochoa, entre los egresados de la primera edición

Gignac se incorporará a una iniciativa por la que ya pasaron jugadores como Guillermo Ochoa, Alexandre Pato, Lucas Leiva, Bafétimbi Gomis y Siphiwe Tshabalala, integrantes de la primera generación.

El Players Executive Programme es distinto del Diploma de la FIFA en Gestión de Clubes. Mientras el primero acompaña la preparación de jugadores y entrenadores para nuevas funciones, el segundo está orientado a directivos y a exfutbolistas o técnicos que ya trabajan en puestos de gestión.

Su futuro con Tigres sigue sin un cargo confirmado

La selección del francés despertó interés por una eventual vuelta a la institución felina desde otra posición. Sin embargo, el anuncio corresponde a su formación y no confirma un nombramiento en Tigres ni dentro de la FIFA.

El delantero también ha impulsado proyectos propios vinculados con el deporte, entre ellos la Copa Diez 2026, presentada como un espacio para brindar oportunidades a niños y descubrir talento.

Por ahora, su incorporación al programa representa un paso concreto para ampliar sus conocimientos fuera del terreno de juego, mientras permanece pendiente la definición pública de su siguiente etapa profesional.