Gigantes remontan y vencen 2-1 a los Atléticos

Los Gigantes de San Francisco protagonizaron una remontada en la novena entrada para imponerse 2-1 a los Atléticos la noche del miércoles

Los Gigantes de San Francisco protagonizaron una remontada en la novena entrada para imponerse 2-1 a los Atléticos la noche del miércoles, gracias a los batazos decisivos del dominicano Rafael Devers y de Víctor Bericoto.

Cuando parecía que los Atléticos se encaminaban a la victoria, Devers abrió la parte baja del noveno episodio con un cuadrangular que igualó la pizarra. Poco después, Bericoto conectó un batazo por encima de la barda del jardín central con un out en la cuenta para darle el triunfo a la novena de San Francisco.

El encuentro se mantuvo sin anotaciones durante gran parte de la noche gracias al trabajo de los lanzadores de ambos equipos. Fue hasta la octava entrada cuando Max Muncy conectó un jonrón con dos outs para adelantar 1-0 a los Atléticos.

Sin embargo, el relevo no pudo sostener la ventaja. Elvis Alvarado cargó con la derrota y desperdició la oportunidad de concretar el salvamento después de permitir los dos cuadrangulares en la novena entrada.

Por su parte, Erik Miller se encargó de retirar la parte alta del noveno episodio para quedarse con la victoria.

Mahle brilló en su regreso al montículo

El abridor Tyler Mahle tuvo una destacada actuación en su regreso con los Gigantes tras una ausencia de 23 partidos por una distensión en el tendón de la corva izquierda.

El derecho mantuvo un intento de juego sin hit hasta la quinta entrada, cuando Jacob Wilson conectó una línea suave al jardín derecho para romper la seguidilla.

Mahle retiró a los primeros nueve bateadores que enfrentó y solo permitió que un corredor llegara a base en la cuarta entrada tras otorgar una base por bolas a Henry Bolte. No obstante, una doble matanza y un elevado posterior le permitieron seguir enfrentando al mínimo de bateadores.

En la quinta entrada, Wilson intentó anotar tras un batazo de Lawrence Butler hacia la segunda base, pero fue retirado en el plato para mantener el duelo sin carreras.

La ofensiva de los Gigantes encontró respuesta en el momento más oportuno para respaldar la labor de su cuerpo de lanzadores y quedarse con la victoria en casa.

Con este resultado, San Francisco aseguró su primera serie ganada como local desde finales de mayo, cuando obtuvo dos triunfos en tres encuentros frente a los Medias Blancas.