Gica Hagi, nombrado por segunda vez seleccionador de Rumanía

Hagi, quien tuvo paso por clubes como el Real Madrid y el Barcelona, ya había tenido una breve experiencia al frente del combinado nacional en 2011,

El exmediocampista rumano Gheorghe "Gica" Hagi, considerado una figura histórica del fútbol europeo, fue designado nuevamente como seleccionador nacional de Rumanía, tras el fallecimiento de Mircea Lucescu.

Hagi, quien tuvo paso por clubes como el Real Madrid y el Barcelona, ya había tenido una breve experiencia al frente del combinado nacional en 2011, al inicio de su trayectoria como director técnico.

Regreso al banquillo nacional

El presidente de la Federación Rumana de Fútbol (FRF), Razvan Burleanu, confirmó la noticia y destacó que, luego de varios intentos por incorporarlo, finalmente lograron concretar su llegada.

"Tras varios intentos de tener al señor Hagi a nuestro lado, al mando del equipo nacional, hoy estamos felices de anunciar su confirmación como entrenador de la selección", expresó durante una rueda de prensa.