Giants cortan a Odell Beckham Jr. despues de tres juegos

Nueva York dejó en libertad al receptor de 33 años, quien regresó al equipo que lo seleccionó en 2014 y terminó su breve etapa sin recepciones

El regreso de Odell Beckham Jr. a los Giants de Nueva York, con el favorito de los aficionados haciendo el equipo a los 33 años después de estar fuera del fútbol por más de un año, duró apenas tres partidos y sin ninguna recepción.

Los Giants dejaron en libertad a Beckham el martes y firmaron al especialista en devoluciones Braxton Berrios y al también receptor Charlie Jones al roster activo desde el equipo de prácticas.

“Deseándole lo mejor”, dijo el cazamariscales Kayvon Thibodeaux. “Es una leyenda en el juego, y ha luchado tanto para abrirse camino de regreso en esta liga . Y definitivamente va a poder dejar huella en algún lugar, así que no me preocupa por él”.

Beckham, de 33 años, fue buscado con un pase apenas una vez durante su breve aparición de vuelta con el equipo que lo reclutó en la primera ronda en 2014 . El entrenador John Harbaugh insinuó la semana pasada que Beckham tendría un papel más importante; comentó que “estaría totalmente a favor el domingo” contra Tennessee y lo calificó como “el momento perfecto”.

Jameis Winston lanzó un pase profundo destinado a Beckham durante el primer cuarto. Más tarde, los aficionados corearon “OBJ! OBJ!” sin resultado, ya que Beckham solo estuvo en el campo en seis jugadas de la fea victoria 12-7 y 20 de 191 (10,5%) esta temporada .

El coordinador ofensivo Matt Nagy señaló el jueves que los Giants estaban tratando de encontrar situaciones para utilizar a Beckham. Nagy añadió que una sola lesión bastaría para que Beckham estuviera jugando todo el tiempo.

En retrospectiva, parece que una lesión —la rotura del ligamento cruzado anterior derecho de Calvin Austin durante el campamento de entrenamiento— fue suficiente para que Beckham entrara en el roster de 53 jugadores después de avanzar en los entrenamientos e impresionar en los partidos de pretemporada. Si Austin hubiera estado sano, hay muchas probabilidades de que Beckham no hubiera superado los recortes finales.

Beckham lo hizo, a pesar de que su partido más reciente en la NFL fue el 8 de diciembre de 2024, con los Dolphins de Miami. Se perdió toda la temporada pasada cuando cumplió una suspensión de seis partidos por no pasar una prueba de drogas para mejorar el rendimiento.

De vuelta con Nueva York, Beckham estaba detrás de Malik Nabers, Darnell Mooney y el novato Malachi Fields en la tabla de profundidad.

“Me encanta jugar con ‘O’”, dijo el ala cerrada Isaiah Likely, quien también fue compañero de equipo de Beckham en los Baltimore Ravens en 2023. “Ojalá, dondequiera que termine, haga lo que hace Odell”.

Berrios había sido ascendido desde el equipo de prácticas el máximo de tres veces, de ahí la necesidad de liberar un lugar en el roster para él . Para hacer espacio para Jones, el linebacker Brian Burns fue colocado en la reserva de lesionados con una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

Dejar en libertad a Beckham es el movimiento más reciente durante una racha ajetreada, que incluyó adquirir el lunes al quarterback J.J. McCarthy procedente de Minnesota en un canje por una selección de quinta ronda. Likely dijo que McCarthy ya estaba en las instalaciones del equipo.

Harbaugh dijo que Winston será el titular el domingo contra Arizona, con McCarthy o Jake Haener como suplente. Haener fue dejado en libertad con la intención de traerlo de vuelta al equipo de prácticas y superó waivers el martes para que eso fuera posible .