Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presente en Monterrey

El alto mando de la FIFA está en un palco del estadio acompañado del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez

El juego de Repechaje mundialista que se celebra en este momento en el Estadio Monterrey, entre las selecciones de Bolivia y Surinam, tiene invitados de lujo que no han pasado desapercibidos en las gradas del inmueble mundialista.

Presencia de la FIFA en Monterrey

Uno de ellos es Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien está presente en uno de los palcos acompañado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, siguiendo de cerca este compromiso que forma parte del camino rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El propio mandatario estatal compartió el momento a través de sus redes sociales:

“Arrancamos con el primer partido de repechaje entre Bolivia y Surinam en el palco con mi compadre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a quien le dimos su propio sombrero HECHO EN NUEVO LEÓN. ¡Bienvenido al MUNDIAL MÁS NORTEÑO, compadre! ¡Arráncate!”.

Arrancamos con el primer partido de repechaje entre Bolivia y Surinam en el palco con mi compadre Gianni Infantino, presidente de la @FIFAcom, a quien le dimos su propio sombrero HECHO EN NUEVO LEÓN. ¡Bienvenido al MUNDIAL MÁS NORTEÑO, compadre! ¡Arráncate! ⚽️🤠🦁👊🏻 pic.twitter.com/3wl2851e6H — Samuel García (@samuel_garcias) March 26, 2026

Partido clave rumbo a la Final

Este duelo de Semifinal comenzó a las 16:00 horas y en él se disputa el pase a la Final, programada para el próximo martes en la casa de Rayados a las 21:00 horas, donde ya espera la selección de Irak para pelear por un boleto a la justa mundialista.

El ambiente en el estadio ha sido de alta expectativa, con aficionados atentos a un encuentro que no solo define a un finalista, sino que también forma parte de la antesala de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Agenda internacional del presidente de la FIFA

Tras el juego de este momento entre Bolivia y Surinam, Infantino tiene previsto trasladarse a Guadalajara para presenciar el otro cotejo de Semifinal del Repechaje Intercontinental, en el que se enfrentarán Nueva Caledonia y Jamaica, completando así su agenda en territorio mexicano.