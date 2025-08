Gianni Infantino envía mensaje de apoyo a Katia Itzel García

"Me consterna y entristece las amenazas contra la árbitra Katia Itzel tras su actuación en los partidos de primera ronda de la Leagues Cup entre el CF Monterrey y el FC Cincinnati del fin de semana. Como ya he dicho, sin árbitros no hay fútbol, por lo que debemos protegerlos y respetar su papel en nuestro deporte. En el fútbol y en la sociedad no hay cabida para el abuso, la discriminación ni la violencia de ningún tipo", escribió el rector del organismo que rige el balompié mundial.