Gianni Infantino defiende el Mundial con 48 selecciones

El presidente de la FIFA explicó que con la ampliación del torneo se busca disminuir la histórica concentración del poder futbolístico en Europa

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este martes el Mundial de 2026 con 48 selecciones, el torneo con más equipos en la historia, destacando el potencial para ampliar la competitividad y atraer inversión fuera de Europa.

"No queremos que los inversionistas inviertan solo en un lugar (...) queremos competencia real, porque eso ayudará a todos a crecer", aseguró Infantino en una breve aparición en un foro al marco de la Conferencia Global del Instituto Milken de Economía que se está desarrollando en Los Ángeles, California.

El suizo explicó que con la ampliación del torneo se busca disminuir la histórica concentración del poder futbolístico en Europa y ampliar el abanico de países competitivos.

“Quiero que 50 países del mundo puedan ser campeones del mundo de los 211 que conforman la FIFA”, apuntó, en referencia al actual dominio de la élite europea.

Cuestiona la pasión de EUA

El presidente de la FIFA también cuestionó el interés de los estadounidenses por el fútbol, teniendo en cuenta la tradición del espectáculo que marcan sus deportes, y aseguró que el Mundial alcanzará cifras equivalentes a 104 Super Bowls en solo 39 días.

Los Estados Unidos son el país número uno en el mundo en prácticamente todo lo que hacen: finanzas, economía, en todo. "No entiendo cómo pueden aceptar ser el número 20 en el deporte número uno del mundo, porque el fútbol es, sin lugar a dudas, el deporte más popular del mundo", insistió.

Infantino cree que la falta de confianza en el mercado interno en Estados Unidos se refleja en el hecho de que sus inversores prefieren los mercados europeos.

"Esto va a beneficiar al mundo entero y los estadounidenses deberían creer en este deporte en su país", añadió.

'Esquiva' las polémicas

En la víspera, Infantino presidió el 76º Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, donde intentó evitar polémicas y dejó claro que la selección de Irán asistirá al Mundial, una de las incógnitas más fuertes en torno a la competencia.

Infantino buscará su reelección frente a la FIFA para el periodo 2027-2031 y, durante el Congreso, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) demostró su respaldo al actual presidente.