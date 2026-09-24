Giancarlo Stanton podría volver con los Yankees para los playoffs

El toletero volvió a enfrentar lanzadores del equipo sucursal Doble-A de Yankees, tras estar cinco meses y medio fuera por distensiones en las pantorrillas

Los Yankees de Nueva York podrían recuperar a Giancarlo Stanton para los playoffs.

Y es que este miércoles el toletero volvió a enfrentar lanzadores de los Somerset Patriots, equipo sucursal Doble-A de los de Nueva York en la Liga del Este (Eastern League).

Hay que recordar que Stanton llevaba cinco meses y medio fuera por distensiones en ambas pantorrillas y retomó la actividad junto al jardinero central Trent Grisham, quien también se recupera de una lesión.

Ambos corrieron las bases durante la sesión, mientras Stanton conectó un jonrón y tomó entre seis y siete turnos al bate.

“Poniéndolos en los márgenes de la conversación”, señaló el mánager Aaron Boone, quien también indicó que Stanton podría ser considerado principalmente como bateador emergente.

Stanton no juega desde el 24 de abril y los Yankees recibirían a Boston en una Serie de Comodines al mejor de tres, con los tres juegos en el Estadio de los Yankees.

“Estás pensando más en un escenario de bateador emergente”, dijo Boone. “Veremos si eso siquiera es una opción realista”.

Stanton, de 36 años y ex MVP de la Liga Nacional, conectó 38 jonrones y produjo 100 carreras en su primera temporada con Nueva York en 2018.

Desde entonces, el toletero ha sufrido distintas lesiones, entre ellas problemas en bíceps, rodillas, isquiotibiales, cuádriceps y pantorrillas.

Su regreso a los entrenamientos abre la posibilidad de que los Yankees puedan contar con su poder ofensivo durante la postemporada, aunque el equipo todavía deberá determinar si está en condiciones de participar y bajo qué función.

Yankees también evalúan otros regresos

Stanton podría no ser el único regreso que Nueva York contempla para la postemporada.

El dominicano Carlos Lagrange, lanzador derecho de 23 años, también enfrentó bateadores en Somerset tras recuperarse de una distensión en la cápsula del hombro derecho.

Mientras tanto, Clarke Schmidt continúa fuera por calambres en el bíceps derecho después de regresar de una cirugía Tommy John. Nueva York esperaba utilizarlo como relevista en la postemporada.

Por su parte, Fernando Cruz lanzó una sesión de bullpen y tendrá otra el jueves. El puertorriqueño no juega desde el 25 de agosto por molestias en el codo derecho relacionadas con un desgarro parcial del ligamento colateral cubital.