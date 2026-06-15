GGG y Antonio Tarver ingresan al Salón de la Fama del boxeo 2026

La generación 2026 incluyó además a la mexicana Jackie Nava, considerada una de las pioneras más importantes del boxeo femenil moderno

Gennadiy Golovkin y Antonio Tarver, dos figuras que dejaron huella en distintas generaciones del boxeo, fueron exaltados al Salón de la Fama Internacional del Boxeo como parte de la clase 2026, en una ceremonia cargada de emociones celebrada en Canastota, Nueva York.

Acostumbrados a resolver sus desafíos dentro del ring, ambos protagonistas tuvieron que enfrentar un reto diferente al momento de tomar la palabra frente a familiares, colegas y leyendas del deporte para agradecer una distinción reservada para los nombres más influyentes en la historia del pugilismo.

Golovkin cierra una carrera que marcó época en los pesos medianos

La incorporación de Golovkin era una de las más esperadas. El kazajo construyó una trayectoria que lo colocó entre los mejores pesos medianos de todos los tiempos, con una marca profesional de 42 victorias, dos derrotas, un empate y 37 nocauts.

Su legado quedó respaldado por una cifra histórica: igualó el récord de 20 defensas consecutivas de un título mundial de peso mediano, consolidándose como uno de los campeones más dominantes de la división durante más de una década.

Durante su discurso, Golovkin recordó a las personas que formaron parte de su recorrido, desde familiares y entrenadores hasta integrantes de su equipo de trabajo y figuras ligadas a algunos de los escenarios más importantes donde protagonizó sus combates.

Además de sus conquistas profesionales, el excampeón mundial también dejó huella en el boxeo amateur al conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, antes de convertirse en una de las principales estrellas internacionales del deporte.

Tarver y una historia de superación dentro y fuera del ring

Antonio Tarver también recibió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera después de una trayectoria que combinó éxitos deportivos, carisma y presencia mediática.

El estadounidense registró un récord de 31 victorias, seis derrotas, un empate y 22 nocauts, pero su nombre quedó grabado especialmente por la histórica rivalidad que sostuvo con Roy Jones Jr., a quien derrotó en dos de sus tres enfrentamientos.

Su triunfo más recordado llegó en 2004, cuando sorprendió al mundo del boxeo al noquear a Jones y conquistar uno de sus campeonatos mundiales semipesados.

Durante su mensaje, Tarver destacó el papel que tuvo el boxeo en su vida y aseguró que el deporte le permitió encontrar dirección, identidad y una plataforma para demostrar sus capacidades dentro y fuera del cuadrilátero.

Más allá de sus logros deportivos, Tarver también desarrolló una carrera como analista de televisión y participó en el cine interpretando al personaje de Mason Dixon en la película "Rocky Balboa".

Jackie Nava también entra a la inmortalidad

La generación 2026 incluyó además a la mexicana Jackie Nava, considerada una de las pioneras más importantes del boxeo femenil moderno.

Nava cerró su carrera con marca de 40 victorias, cuatro derrotas, cuatro empates y 16 nocauts, además de conquistar títulos mundiales en las divisiones gallo y supergallo.

Junto a ella también fue exaltada la japonesa Naoko Fujioka, quien hizo historia al convertirse en campeona mundial en cinco categorías diferentes.

La clase 2026 fue completada por personalidades que dejaron una profunda huella en el deporte, incluyendo entrenadores, árbitros, médicos y periodistas que contribuyeron al crecimiento y desarrollo del boxeo a nivel internacional.

Con la incorporación de Golovkin, Tarver, Jackie Nava y el resto de los homenajeados, el Salón de la Fama sumó una nueva generación de protagonistas cuya influencia trascendió los campeonatos y las estadísticas para convertirse en parte permanente de la historia del boxeo.