Germán Berterame recibe alta médica tras fuerte golpe en la MLS

Los estudios médicos detectaron afectaciones en el hombro izquierdo y la nariz, por lo que el delantero comenzará un proceso de rehabilitación

Germán Berterame recibió el alta hospitalaria este domingo después de permanecer durante la noche bajo observación médica en Montreal, Canadá, tras el fuerte golpe que sufrió durante un partido del Inter Miami y que obligó a retirarlo del terreno de juego en ambulancia.

El delantero mexicano de origen argentino se encuentra fuera del hospital y continuará su recuperación en casa, aunque presenta lesiones en el hombro izquierdo y la nariz como consecuencia del impacto.

“Berterame se encuentra bien. Recibió el alta hospitalaria este domingo y regresa a casa después de pasar la noche en observación en el Hospital General de Montreal”, informó el Inter Miami.

Un fuerte impacto encendió las alarmas

La jugada ocurrió cuando Berterame disputó un balón por aire dentro del área y chocó con el defensor boliviano Efraín Morales. El atacante perdió el equilibrio y cayó sobre el césped sin alcanzar a protegerse, una imagen que generó preocupación entre compañeros, adversarios y aficionados.

El colombiano Brayan Vera advirtió la condición del delantero y solicitó inmediatamente el ingreso de las asistencias médicas. Después de varios minutos de atención sobre el campo, Berterame fue inmovilizado, colocado en una camilla y trasladado al hospital en una ambulancia que ingresó al terreno de juego.

Al concluir el encuentro, el entrenador Guillermo Hoyos informó que el futbolista ya se encontraba consciente, mientras permanecía en observación para descartar complicaciones derivadas del golpe.

Su evolución determinará el regreso a las canchas

Los estudios médicos detectaron afectaciones en el hombro izquierdo y la nariz, por lo que el delantero comenzará durante los próximos días un proceso de rehabilitación supervisado por el personal médico del Inter Miami.

Por ahora, no existe una fecha establecida para su regreso a los entrenamientos o a la competencia. El tiempo que permanecerá fuera de actividad dependerá de su evolución y de la respuesta que presente durante la recuperación.