Gerard Piqué, sancionado con dos meses de inhabilitación

Tras la difusión del documento, el Andorra rechazó lo asentado en el acta y aseguró que presentará pruebas para desmentir lo ocurrido.

El exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, actual máximo accionista del Andorra —equipo de la Segunda División de España— y con influencia en su cuerpo técnico, fue sancionado con dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión tras los incidentes ocurridos después del duelo ante el Albacete del pasado viernes.

La resolución fue dada a conocer este miércoles por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), luego de revisar el anexo del acta arbitral elaborado por el colegiado Alonso de Ena Wolf.

Sanciones alcanzan a directivos y cuerpo técnico

Además de Piqué, quien fue castigado por violencia leve contra los árbitros, también recibió la misma sanción Jaume Nogués, director general y deportivo del Andorra. Por su parte, el presidente del club, Ferran Vilaseca, fue inhabilitado por cuatro meses, mientras que el delegado Cristian Lanzarote deberá cumplir tres partidos de suspensión.

Asimismo, se determinó el cierre de las zonas de palco y VIP del estadio del Andorra, espacios donde habitualmente se ubican Piqué y Nogués para dar indicaciones durante los encuentros.

Más castigos tras el partido ante Albacete

Otros integrantes del cuerpo técnico también fueron sancionados. El entrenador Carles Manso recibió un partido de suspensión tras ser expulsado con tarjeta roja directa al minuto 90. En tanto, el fisioterapeuta Enrique Agudo y el utilero Jonathan Barreal fueron suspendidos por un encuentro, y Daniel Ortiz, entrenador de porteros, por dos.

Los hechos se registraron en el partido de la más reciente jornada de la Segunda División, en el que el Andorra cayó como local 0-1 frente al Albacete.

Acta arbitral desata polémica

En su informe, el árbitro Alonso de Ena Wolf señaló que Gerard Piqué se dirigió a él durante el descanso y al término del encuentro. En el anexo, consignó frases atribuidas al exfutbolista como:

“Salid escoltados no os vayan a agredir”

o

“en otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado”

.

De igual forma, indicó que Jaume Nogués habría expresado:

“Ojalá tengáis un accidente”

.

Tras la difusión del documento, el Andorra rechazó lo asentado en el acta y aseguró que presentará pruebas para desmentir lo ocurrido.

Antecedentes de sanciones

No es la primera ocasión en la que Gerard Piqué recibe un castigo en la presente temporada. De hecho, el club acumula ya más de 40 mil euros en multas a lo largo de la campaña.