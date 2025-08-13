Georgina Rodríguez anuncia su compromiso con Cristiano Ronaldo

La modelo e influencer Georgina Rodríguez ha anunciado su compromiso con el astro portugués del fútbol, Cristiano Ronaldo

La modelo e influencer Georgina Rodríguez ha anunciado su compromiso con el astro portugués del fútbol, Cristiano Ronaldo. Aun que la pareja ha sido inseparable desde que se conocieron en 2016 no había oficializado hasta ahora planes de matrimonio.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina.

En la fotografía, se puede ver su mano izquierda luciendo un impresionante anillo de compromiso con un gran diamante, mientras la mano de Cristiano aparece en segundo plano.

Aún no se han dado a conocer detalles sobre la fecha o el lugar del evento.